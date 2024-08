O que é estilo “fubanga”? Conheça a tendência que domina as redes sociais

Você já ouviu falar no estilo fubanga? Com um toque de ousadia e muita personalidade, a trend vem ganhando destaque nos guarda-roupas de diversas celebridades e it-girls, como Anitta, Marcela Carrasco e até mesmo personagens icônicas da TV brasileira.

O estilo, que mescla referências clássicas e extremamente sensuais, está diretamente associado a uma estética ainda mais popular entre suas adeptas: os anos 2000 e 2010.

A seguir, você conhece tudo sobre essa estética polêmica que promete revirar o mundo da moda. Confira:

O que significa ter um estilo fubanga?

Embora o termo tenha sido originalmente associado a uma visão machista e depreciativa de mulheres sexualmente livres, a tendência, no entanto, tem ganhado cada vez mais um tom potente de ressignificar elementos e características antes vistas como vulgares ou “inapropriadas” para o estilo ou identidade de mulheres.

É também no estilo fubanga que encontramos uma estética mais marcante para as combinações de looks, que se destacam através de elementos como os decotes e recortes profundos, as transparências, o caimento justo e curto ou até mesmo nas estampas não padronizadas, como o animal print, as listras e as estampas psicodélicas chamativas.

Acessórios são destaque no estilo fubanga

Através do estilo exagerado e repleto de personalidade, a estética, por muitas vezes, está associada ao maximalismo, trazendo combinações ousadas para os looks do dia a dia.

Entre alguns dos itens mais utilizados pelos adeptos do fubangacore, estão as bolsas de couro em cores e texturas chamativas, os sapatos de salto e plataformas envernizadas, os maxi acessórios em tons de dourado, como colares e argolas, e claro, muitas pulseiras de miçangas, pingentes e pedras variadas.

E para combinar todas essas opções variadas de acessórios, não é preciso muita técnica. O importante é acrescentar aquilo que irá transmitir sua personalidade, sem medo do exagero ou da incompatibilidade de combinações.

E você, se identificou com o estilo fubanga? A verdade é que usar e abusar do exagero é a maior tendência do momento.

