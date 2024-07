3 looks com transparência para usar no inverno brasileiro

Se você nunca pensou em vestir roupas com transparência no inverno, é tempo de considerar essa possibilidade.

Desde que esse elemento roubou a cena nas passarelas de moda, como foi na última Copenhagen Fashion Week, o desejo por usar transparência em looks sofisticados cresceu.

O melhor é ser possível incrementar o detalhe em dias frios. Veja inspirações!

Transparência no dia a dia

Basta vestir uma calça jeans com caimento elegante, um body branco com renda e uma jaqueta de sarja branca para arrasar mesmo em dias frios.

A bolsa grande junto do salto branco confortável são os segredos para acrescentar ainda mais informação, mas de um jeito elegante, ao visual.

Continua após a publicidade

Look sofisticado com transparência

Engana-se quem acredita ser impossível montar looks elegantes com peças transparentes. A produção acima prova que o segredo para manter a sofisticação está na escolha de roupas com acabamento de qualidade e com cores que conversam entre si.

O combo jeans e scarpin trazem o olhar contemporâneo da moda para a combinação, que serve para o inverno brasileiro.

Continua após a publicidade

Transparência é tendência neste inverno

Quando o desejo é mesclar a transparência com elementos mais formais, o blazer e a saia midi pretos complementam bem o body transparente e são excelentes opções para dias frios.

Adicione uma sapatilha boneca branca com detalhe frontal na cor preta para construir um look ainda mais por dentro das tendências.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.