Já escutou que comprar bolsas é um investimento? Entre os acessórios mais cobiçados da moda, elas podem alcançar cifras impressionantes no mercado de luxo e desbancar muitas ações em termos de valorização. Para isso, precisam representar status, sofisticação e qualidade. Veja a seguir as 10 bolsas mais caras do mundo.

Relacionadas Moda 10 bolsas incríveis que vão facilitar o seu dia a dia

1- Bolsa Debbie Wingham Upcycled Easter Egg (R$ 36,7 milhões)

A designer Debbie Wingham é conhecida por criar peças que frequentemente entram para as listas dos itens mais caros do mundo. Um exemplo disso é a bolsa com a maior avaliação já registrada, estimada em 6,7 milhões de dólares — cerca de R$ 36,7 milhões na cotação atual.

Essa peça exclusiva foi elaborada a partir de uma bolsa vintage da Chanel, enriquecida com joias, como esmeraldas, rubis e safiras, além de lenços fornecidos pelo cliente. A alça do acessório é feita de ouro branco e conta com um pingente de diamantes em formato de coração.

2- Bolsa Mouawad 1001 Nights Diamond, (R$ 19,7 milhões)

A segunda bolsa mais cara do mundo foi inspirada na obra árabe Mil e Uma Noites. Criada pela joalheria Mouawad, a peça foi confeccionada em ouro 18 quilates e possui 4.517 diamantes brancos, amarelos e rosas, totalizando impressionantes 381 quilates. Esse item exigiu 8.800 horas de dez artesãos para ser finalizado. E os resultados vieram: em 2010, ela recebeu o prêmio Guinness World Records como a bolsa mais cara do mundo, avaliada em 3,6 milhões de dólares — atualmente, cerca de R$ 19,7 milhões.

3- Bolsa Chaine d’Ancre por Pierre Hardy (R$ 10,96 milhões.)

Quando o assunto é acessórios de luxo, a Hermès se destaca. A maison é reconhecida por suas criações sofisticadas e pela exclusividade no acesso às peças — para adquirir uma Birkin, por exemplo, é necessário ser um cliente fiel e passar por uma lista de espera.

Continua após a publicidade

Parte das produções mais valiosas, a bolsa Chaine d’Ancre integra a coleção de alta joalheria de 2012 da casa, sob direção criativa de Pierre Hardy. O item impressiona por ser inteiramente produzido em ouro branco e ser adornado por mais de 11 mil diamantes.

Para entender a dimensão da exclusividade, saiba que existem apenas três exemplares da peça em todo o mundo. Ela recebeu a avaliação de 2 milhões de dólares, cerca de R$ 1o,96 milhões.

4- Bolsa Platinum Birkin By Ginza Tanaka (R$ 10,4 milhões)

Produzida pela Hermès em parceria com o joalheiro japonês Ginza Tanaka, essa é uma Birkin única em todo o globo. A bolsa foi confeccionada em platina e é adornada com mais de 2 mil diamantes.

O design inclui uma alça cravejada de diamantes que pode ser removida para virar um colar. Outra parte especial é a possibilidade de transformar o diamante central, que possui 8 quilantes, em broche. O acessório foi avaliado em $1,9 milhões, ou aproximadamente R$ 10,4 milhões.

5- Bolsa Himalaya Crocodile Retourné Kelly (R$ 2,8 milhões)

O ano é 2018 e a casa de leilões Christie’s quebra um recorde mundial ao leiloar uma bolsa Hermès Kelly Himalaya Crocodile Retourné. Confeccionado a partir da pele de crocodilo, o exemplar conta com ferragens em ouro 18 quilates e recebeu diamantes em sua decoração.

Continua após a publicidade

Não por acaso, o valor de venda é de $513 mil , aproximadamente R$ 2,8 milhões na cotação atual Entre as bolsas mais caras do mundo, ela é também uma das mais valiosas do modelo Kelly.

6- Bolsa Cleopatra, da designer Lana Marks, com 40 quilates de diamantes negros (R$ 2,1 milhões)

Toda construída em couro de crocodilo, a clutch Cleopatra é vendida em uma variedade de cores e texturas. No entanto, uma versão ainda mais luxuosa foi criada sob medida para a atriz chinesa Li Bingbing. Avaliada em 400 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhões), essa edição especial conta com 40 quilates de diamantes negros e ouro amarelo 18 quilates. Além disso, o nome da atriz está gravado em ouro rosa.

7- Bolsa Himalaya Crocodile Diamond Birkin, com ouro e diamantes, (R$ 2,1 milhão)

As bolsas Himalayan são um dos modelos mais raros desde que a Hermès deixou de produzi-las. Não à toa, foi cotada em cerca de R$ 2,1 milhões.

A pele do crocodilo Niloticus foi usada no desenvolvimento do item, que precisa de um processo de curtimento mais complexo para saber se está tudo correto para o desenvolvimento das peças.

Continua após a publicidade

8- Bolsa Himalaya Birkin, (R$2,4 milhões)

A versão sem diamantes e adornos exuberantes também conquistou seu espaço no mercado. As ferragens, feitas em ouro branco 18 quilates, são delicadamente cravejadas com entre 9 e 10 quilates de diamantes.

9- Bolsa Matte Alligator Faubourg Birkin, (R$1,7 milhões)

A Birking Faubourg foi lançada em 2019 e foi inspirada na fachada de uma loja Hermès. Ela é avaliada em $320 mil, ou aproximadamente R$ 1,7 mil.

10- Chanel Diamond Forever, (R$1,4 milhões)

A Chanel criou a Diamond Forever em 2008. O couro que compõe a peça é derivado da pele do crocodilo, as ferragens são em ouro branco, e o fecho ainda conta com 334 diamantes. A peça foi desenvolvida pelo gigante Karl Lagerfeld e leiloada por R$ 1,4 milhões.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.