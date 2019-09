Ju Paes coroa Paolla Oliveira como rainha de bateria da Grande Rio

Além da novela A Dona do Pedaço, Juliana Paes e Paolla Oliveira tiveram mais uma oportunidade para se encontrar. Na noite deste sábado (21), a intérprete de Vivi Guedes foi coroada como rainha da bateria da escola de samba carioca Grande Rio.

Ju Paes, que ocupou este posto nos últimos dois anos, foi a responsável por passar o mandato para a Paolla, que usou um vestido curto branco e cheio de brilho. As duas estavam deslumbrantes e felizes na cerimônia carnavalesca.

Para mostrar que não existe clima de rivalidade, Juliana esclareceu tudo no palco. “Fiz questão de estar aqui para que as pessoas entendam que as mulheres precisam mostrar que juntas são mais fortes. Eu e Paolla somos mais do que essas fofocas. Temos uma relação ótima. Me incomoda ouvir isso [sobre rivalidade]”, comentou a intérprete de Maria da Paz.

Não é a primeira vez que Paolla irá desfilar na frente da bateria da escola. Em 2009 e 2010, a atriz já esbanjou simpatia e samba no pé como rainha da agremiação.

“Me sinto honrada de ser a sucessora da Juliana, que é uma mulher linda e gosta de samba”, comemorou Paolla, que não fez nenhum treinamento específico para executar esse posto. “Já nasci pronta!”, brincou.

