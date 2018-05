Na noite da última segunda-feira (30) a atriz Alice Wegmann denunciou em seus stories no Instagram um assédio feito a ela por um internauta.

Com a legenda “Entendem porque não é mimimi?”, Alice apresenta nos stories uma imagem do comentário do internauta em que ele insinua querer transar com ela. “É por causa de homens como esse que precisamos seguir fortes na luta. Há muito o que mudar. Que bom que estamos juntas”, escreveu a atriz agradecendo o apoio após o episódio.

A mensagem foi enviada a Alice após a exibição da novela Onde Nascem os Fortes. Na noite de ontem, a personagem da atriz, Maria, sofre uma tentativa de estupro por parte de Jurandir, interpretado por Rodrigo Garcia.

