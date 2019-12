Em fotos: veja tudo o que aconteceu no Melhores do Ano 2019

O “Troféu Domingão” – Melhores do Ano, premiação anual do “Domingão do Faustão” que prestigia os artistas que mais se destacaram no ano, aconteceu no último domingo (15) na TV Globo.

Sob comando do Faustão, o evento de gala premiou 15 artistas, sendo que 14 deles foram por decisão do público. A categoria especial, Personagem do Ano, homenageia os três indicados.

Em clima de confraternização, cantores, atores e jornalistas se reuniram para a cerimônia, que reuniu mais de 40 talentos que brilharam nas áreas de dramaturgia, música e jornalismo, em 2019.

O tapete vermelho

Os destaques começaram logo no tapete vermelho, no qual celebridades puderam pousar em looks deslumbrantes, como o de Iza, que apareceu com o visual repaginado, Juliana Paes, Ágatha Moreira e mais! Veja abaixo alguns deles:

Iza

Juliana Paes

Agatha Moreira

Paolla Oliveira

Grazi Massafera

Os vencedores

O Melhores do Ano entregou prêmios em 15 categorias diferentes. Na abertura da cerimônia, Faustão fez um belo discurso aos espectadores. “Esse programa é uma festa de entrega de troféus, mas também uma festa de histórias, de famílias, e de várias experiências. As pessoas ficam à vontade, abrem o coração”, declarou. “A razão do nosso trabalho é o grande público, você que está em casa”, completou.

Veja, abaixo, os vencedores da edição deste ano:

Atriz de Novela – Juliana Paes

Juliana Paes foi destaque neste ano pelo papel dela como Maria da Paz, protagonista da novela de sucesso “A Dona do Pedaço”. A atriz se emocionou ao receber o prêmio e agradeceu a sua equipe. “A gente não faz um personagem assim sozinha. Muito obrigada!”

Juliana Paes no Melhores do Ano 2019

Ator de Novela – Jesuíta Barbosa

Jesuíta Barbosa, que deu vida ao vilão Jerônimo, em “Verão 90”, recebeu o troféu de ator de novela do ano!

Cantora – Marília Mendonça

Marília Mendonça recebeu o prêmio de melhor cantora do ano, mas não pôde estar presente por conta da reta final da gravidez. Os fãs que estavam presentes no auditório cantaram “Todo Mundo Vai Sofrer”, um dos sucessos da musa, em sua homenagem.

Marília Mendonça em show

Cantor – Luan Santana

Luan Santana conquistou o seu 12º prêmio no Melhores do Ano! “Queria muito agradecer às pessoas que muitas vezes não são vistas nos trabalhos e não aparecem. O cara que carrega o fio, no show, o cara que liga uma luz.”

Música do Ano – Atrasadinha (Felipe Araújo e Ferrugem)

O hit “Atrasadinha”, dos cantores Ferrugem e Felipe Araújo, ganhou o prêmio de Música de 2019.

Felipe Araujo se apresentando no Melhores do Ano 2019

Atriz de Série – Adriana Esteves

Adriana Esteves foi prestigiada pelo seu trabalho como Stela, na série “Assédio”. No entanto, a atriz não pode comparecer a cerimônia devido a sua festa de 50 anos de idade. Para agradecer pelo prêmio, ela mandou um vídeo para o Faustão.

“Estou muito honrada em ser indicada. Este ano, não pude estar aí por uma data muito especial pra mim, que hoje é meu aniversário. Me sinto, hoje, ganhando um grande presente de aniversário”, afirmou.

Adriana Esteves em vídeo de agradecimento pelo prêmio de Atriz de Série do Ano

Ator de Série – Julio Andrade

Julio Andrade foi considerado o ator de série do ano de 2019 pelo seu papel como Dr. Evandro, da aclamada série “Sob Pressão”.

“O bichinho do teatro me pegou e eu nunca consegui largar. Sou muito grato a todas as pessoas que votaram, por todos os funcionários da Globo, que eu respeito”, disse ele ao receber o prêmio.

Julio Andrade com seu troféu de Ator de Série do Ano

Atriz Coadjuvante – Fabiula Nascimento

A Nana de “Bom Sucesso”, personagem de Fabiula Nascimento, levou o prêmio, derrotando Vivi Guedes (Paolla Oliveira) e Josiane (Agatha Moreira). “A rivalidade existe em qualquer profissão, não só na nossa. Mas a classe artística está cada vez mais unida. Faremos muita arte pelo Brasil”, disse a atriz.

Ator Coadjuvante – Sergio Guizé

O Chiclete de “A Dona do Pedaço” deu a Sergio Guizé o prêmio de ator coadjuvante de 2019! “O que seria do Chiclete sem a Vivi Guedes (personagem da Paolla Oliveira)? Obrigado, respeitável público”, falou.

Atriz Revelação – Glamour Garcia

A atriz Glamour Garcia conquistou o prêmio de Atriz Revelação do ano – e foi a primeira atriz transexual a receber o troféu. “Sempre tive muita fé. Essa luz que me trouxe aqui hoje. Obrigada, Brasil. Obrigada, obrigada, obrigada”, disse ela.

Comédia – Dani Calabresa

Estrela do “Zorra” e da “Escolinha do Professor Raimundo”, Dani Calabresa foi a vencedora na categoria Comédia: “Eu quero dedicar esse prêmio para a minha família e pros meus melhores amigos. Eles me dão força e me lembram quem eu sou e por que eu amo fazer comédia.”

Ator Revelação – Kaysar Dadour

Kaysar Dadour viveu Fauze em “Órfãos da Terra” e venceu a categoria de Ator Revelação do Ano! “Várias vezes eu fico pensando, sozinho, se é verdade o que estou vivendo. Perdi meu país, Brasil me acolheu tão bem. Sou brasileiro com muito, muito, muito orgulho. Saí da Síria, tive a primeira guerra, depois Ucrânia, outra guerra. Agora, Brasil”, afirmou.

Jornalismo – Maria Julia Coutinho

A querida Maju Coutinho, que atualmente é apresentadora do “Jornal Hoje”, ganhou o prêmio de Jornalismo do Ano. Ela pousou ao lado de suas colegas de trabalho, Sandra Annenberg e Renata Vasconcellos.

Maju Coutinho, Sandra Annenberg e Renata Vasconcellos

Ator/Atriz Mirim – João Bravo

O fofíssimo João Bravo levou o troféu de Ator Mirim por seu papel como Peter, em “Bom Sucesso” e declarou sua paixão pela atuação. “Vou seguir essa profissão para sempre”, disse.

Categoria especial – Personagem do Ano

Na categoria especial, os três indicados como Personagem Especial são homenageados na premiação. Neste ano, os consagrados Antonio Fagundes (Alberto, de Bom Sucesso), Claudia Raia (Lidiane, de Verão 90) e Tony Ramos (Olavo, de O Sétimo Guardião).

Leia também: Paolla Oliveira aparece deslumbrante dançando em clipe

+ Luisa Sonza faz desabafo e revela sofrer de depressão

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente