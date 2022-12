Moda praia 2023: biquínis, maiôs e saídas que estarão em alta

O verão, a estação do ano mais esperado pelos brasileiros, está chegando – e isso significa que biquínis, maiôs e saídas serão seu look must have and wear nos próximos meses. As tendências apontam que a moda praia 2023 terá cores vibrantes, brasilcore, biquínis e maiôs com amarrações e, claro, a volta do crochê.

Por isso, a seguir, separamos inspirações para as tendências de moda praia que estarão em alta no verão 2023. Confira!

Brasilcore

A Copa do Mundo e o verão, neste ano, coincidiram de ser na mesma época. Por isso, o verde, azul e amarelo – ou melhor, o BrasilCore – já está em alta nas camisetas e, ao que tudo indica, estará nos biquínis, maiôs e saídas!

Conjunto monocromático ou combinando

O biquíni de uma só cor ou versões combinando com a saída de praia, o famoso “conjuntinho”, também estarão em alta neste verão 2023. Um look todo casadinho para a praia não tem erro!

Calça de crochê

Crochê é um tecido perfeito para temperaturas quentes: leve e arejado. Em 2023, ele está de volta para compor seu look de verão em um formato diferente. Que tal usar uma calça de crochê como saída de praia?

Maiô com amarração

Os biquínis de amarração já tiveram seu momento de fama no verão de 2021 e 2022. Agora chegou a vez dos maiôs ganharem foco. Além de ser prático, esse estilo de maiô é sexy e fica perfeito até mesmo para usar fora da praia, com um shorts jeans ou saia.

Saídas transparentes

Leve e prática de ser colocada na bolsa, as saídas de praia transparentes é o seu must have neste verão. Estampada, monocromática, calça ou saia, não importa! Seu look ficará lindo com qualquer modelo você apostar!