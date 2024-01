Toque artesanal: Moda handmade é a tendência do verão

O verão chegou, e as novas tendências para 2024 estão voando! Entre os looks de calcinha da Miu Miu e o crescimento da fun fashion, estamos sempre procurando possibilidades que se adequem ao nosso estilo de vida – afinal, nem todo mundo pode aparecer de calcinha no trabalho ou com uma calça propositalmente suja como as da Acne Studios. Apesar de ultimamente terem aparecido diversas peças que não funcionam para qualquer estilo de vida, existe uma que vem ganhando os corações das blogueiras fashionistas (e prometemos que vai ganhar o seu): a handmade fashion (em tradução livre, moda feita à mão).

O que é moda handmade?

Desde macramê até o crochê, cada vez mais vemos peças artesanais sendo mostradas com orgulho nas redes sociais e desfiladas nas passarelas. Handmade nada mais é do que tudo o que engloba o manual, feito em menor escala.

Anteriormente, tinha-se o conceito de que a moda handmade não era luxuosa e se restringia a um estilo boêmio mas, hoje, compreende-se que as peças artesanais casam perfeitamente com a elegância e o luxo, devido ao tempo investido pelo fashion designer e, claro, pela destreza exigida para produzi-las.

Uma prova disso? O look mais recente usado pela influenciadora Malu Borges: um vestido floral artesanal produzido por Camila Gramigna, recém formada em Moda.

Mas calma, isso não significa que perdemos mais uma tendência para o mercado de luxo. Inclusive, esta deveria ser uma das suas apostas para o guarda-roupa perfeito de verão. Para entender mais sobre o retorno da moda handmade, conversamos com Ana Vaz (@anavaz_imagem), além de, claro, selecionar nossas melhores inspirações. Confira:

Por que o handmade voltou?

É inegável que estamos vendo um grande retorno para a moda artesanal, desde rasteirinhas feitas a mão até as blusas de macramê boêmio que são a cara do verão, e Ana Vaz remete isso a um simples fator: nós, as consumidoras.

“A gente está em um mundo que acabou de sair de uma pandemia (sim, ainda é recente), as nossas noções de tempo, socialização e relevância foram, de alguma maneira, afetadas. Tudo que é feito a mão ou é artesanal ganha relevância. Agora, a gente tem uma grande parcela de consumidores que verdadeiramente olham para os produtos feitos com maior apreço”, reflete Vaz.

Mas, muito além da beleza artesanal, se trata da valorização do que é relevante para o meio ambiente. Não há dúvidas de que nossas ações vem afetando o planeta e, por consequência, o nosso modo de vida, afinal, 10 anos atrás não estávamos sofrendo com ondas de calor seguidas por chuvas torrenciais.

E, acredite ou não, isso influencia também o mundo da moda. Agora, temos consumidores que buscam peças que não sejam (tão) negativas para o meio ambiente diante do seu modo de produção, e é aí que entra a handmade fashion.

“Para além disso, um dado novo é a digitalização. Nossas relações com a tecnologia estão em renovação sempre, mas a inteligência artificial, por exemplo, tem trazido um novo olhar para a questão do tempo, da produtividade e do que é real ou não. O handmade vem como uma resposta real”, continua a profissional.

O handmade, de certa forma, representa o contato com a humanidade e a humanização do mercado da moda. Seu diferencial? Simples, poucos passam horas confeccionando roupas, tornando esse tempo (e talento) extremamente valioso.

“É um jeito de trazer uma conexão com consumidores que procuram sensações de exclusividade, individualidade, originalidade e responsabilidade”, continua.

Handmade necessariamente é feito à mão?

Teoricamente, sim, a tendência de moda handmade deveria significar que as suas peças são produzidas de forma artesanal, ou seja, à mão. Contudo, esse não é o cenário real.

“É importante a gente perceber que esse segmento fast fashion, que é poderosíssimo na moda, está trazendo o ‘handmade’ ou parecido com o feito à mão, para suas peças. Isto porque eles sabem que o consumidor tem interesse e comunica exclusividade, detalhe, apreço, apesar de no caso deles não ser”, relata.

Então, a verdade é que nem tudo que parece feito à mão é handmade. Você pode se deparar com diversas peças semelhantes ao macramê ou outras técnicas artesanais dentro de lojas departamentais, mas isso não significa que tenha levado o mesmo tempo que uma peça verdadeiramente artesanal ou que tenha sido produzida em um ambiente industrial ético.

“As pessoas que produzem, tanto essa roupa com carinha industrial quanto a roupa com a cara do feito à mão, são muito mal remuneradas e vivem em regimes de precariedade”, relata Vaz como principal desafio da nova tendência fashion.

As tendências no handmade

E é claro que não poderíamos deixar de pensar nas tendências, não é mesmo? Existem diversas maneiras de incorporar as peças handmade ao nosso guarda roupa, e um claro exemplo disso são as nossas influenciadoras favoritas.

“O que eu vejo bastante forte são as peças em crochê. A gente pode pensar nas feitas completamente nessa técnica ou, inclusive, nas que têm uma leve aplicação de crochê”, sugere.

A tendência voltou com força em 2022, quando a influenciadora Jade Picon apareceu no BBB22 com peças beachwear feitas a partir de crochê.

A consultora de moda também destaca o crescimento de peças que utilizam técnicas como o bordado e o macramê. “Já pensando no Brasil, a gente pode refletir que tem espaço para o que é feito à mão, por exemplo, a renda”, explica.

“Vale falar, também, das peças feitas a partir de um regime de upcycling ou de retalhos vindos de outras peças, como o patchwork”, aponta Ana.

Você pode até não ter percebido, mas essa tendência esteve presente em alguns desfiles da temporada em São Paulo, como foi o caso da Sou de Algodão, que montou uma coleção all jeans na qual vemos retalhos de peças antigas e bastante desse look.

Traduzindo a moda handmade ao mundo real

Vamos voltar para a Terra e pensar como podemos traduzir o handmade para o dia a dia?

“Para quem quer incluir o feito à mão tem caminhos diversos, desde usar peças inteiras e escolher o tipo de artesanato que você mais gosta, até incluir de forma parcial”, recomenda a consultora de moda.

Para um look completamente feito à mão, escolha sua técnica favorita – desde o macramê até os bordados – e escolha uma peça ou a composição inteira que esteja feita deste artesanato.

Já para quem não tem tanta ousadia (e entendemos!), é possível pensar em incluir através de acessórios artesanais, como bolsas, brincos ou pulseiras.

Mas esse contraste também pode ser feito a partir dos tecidos, combinando, por exemplo, uma peça de crochê com uma de tecido acetinado ou de couro.

“Pode ser só um ponto de inclusão. O handmade pode entrar para complementar seu look de uma forma harmônica, pareando-o com elementos rústicos e naturais como as fibras de linho ou algodão”, coloca.

A consultora de moda também aponta a possibilidade de combinar peças feitas a partir de técnicas artesanais com outras de alfaiataria, para dias que requerem maior elegância.

Já se você está se sentindo ousada, você pode se aproveitar da tendência de contraposição, podendo se valer de peças com esse estilo rústico pareadas com roupas metalizadas e brilhantes – ou, inclusive, o esportivo.

“Esse contraponto é algo bastante atual no sistema de moda em que a gente vive, a gente está em um mundo em que as fronteiras estéticas estão cada vez mais baixas”, reflete.

Vale lembrar que, quando se trata de handmade, o maior traço que você vai ganhar é a originalidade, afinal, nenhuma peça acaba sendo finalizada da mesma maneira, portanto, não haverá uma peça idêntica à sua.

Hora de trazer um toque de autenticidade para o guarda-roupa!

