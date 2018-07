Sapato transparente: modelo é sensação entre famosas

Por ser um dos maiores nomes da música pop e ter mais de 115 milhões de seguidores só no Instagram, a cantora Beyoncé dita muitas tendências de moda. A mais recente, que tem chamado a atenção dos fãs, é o sapato “invisível”.

Ainda que pouco usual, muitas celebridades já optaram pelo modelo, já que combina com todos os tons de roupas e de acessórios. Dessa forma, a versatilidade é um dos lados positivos da peça: os sapatos combinam com os looks mais formais aos mais casuais.

Além da Beyoncé, que já desfilou várias vezes com suas sandálias de salto alto com tiras transparentes, Kim Kardashian mostrou seu scarpin transparente nas redes sociais. No caso de Kim, os calçados, que ela apelidou de “sapato da Cinderela”, são feitos de PVC pela grife Yeezy, do marido Kanye West, e custa mais de R$ 2 mil.

No Brasil, a cantora Simaria tem um scarpin Chanel, de bico fino, com uma abertura atrás, que ela usa o tempo todo, com diversos visuais. Junto com ela, a cantora Anitta, já posou com uma bota invisível, criada pela estilista Andressa Salomone, que custa cerca de R$ 2.000.

Com essa tendência fazendo tanto sucesso, marcas nacionais já estão vendendo modelos transparentes por preços mais acessíveis. A marca Victor Vicenzza oferece desde scarpins até botas over the knee, por valores entre R$ 199,90 e R$ 299,90. Além dessa, as marcas Amaro e Schutz, e o site Dafiti, possuem modelos transparentes.

