O tom de amarelo queridinho das famosas

Depois da febre do tom amarelo no make, celebridades de Hollywood e até da família real britânica estão abusando da cor para incrementar os looks usados em aparições públicas.

Desde chapéus, sobretudos, vestidos e até sapatos, o tom ficou conhecido pelo nome de Gen Z Yellow e promete ser a febre da estação.

Kate Middleton, por exemplo, compareceu à final masculina do torneio de Wimbledon com um vestido amarelo Dolce & Gabbana.

Celebridades como Gigi Hadid, Solange Knowles e Lupita Nyong’o também aderiram ao novo tom.

Assim como seu antecessor, Millennial Pink, esse amarelo também tem seu nome em homenagem à uma geração específica, que abrange as pessoas nascidas no fim da década de 1990 até 2010.

