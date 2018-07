Jaqueta de náilon: como adaptar a peça em 4 looks diferentes

Conhecida pela sua versatilidade, a jaqueta de náilon pode se adaptar com inúmeros conjuntinhos do dia a dia, desde um visual para o trabalho até um look mais festivo para curtir a noite.

A peça pode ser encontrada em inúmeras cores, estampas e estilos, e é conhecida por ter um tecido ideal para a estação mais fria do ano.

Por isso, separamos 4 combinações diferentes para você se inspirar com a jaqueta na versão rosa.

Confira:

Para ir a uma festa

1. Jaqueta de náilon, Shoulder – R$ 359*

2. Vestido de moletom, Animale – R$ 768,90*

3. Argolas de metal e resina, Cosmopolitan – R$ 383*

4. Bolsa de tecido, Kenuz – R$ 149,90*

5. Escarpins de couro, Christian Louboutin – R$ 5.290*

Para trabalhar

1. Brincos de acetato, Parfois – R$ 39,90*

2. Camisa de viscose, Zara – R$ 179,90*

3. Bolsa de material sintético, Parfois – R$ 189*

4. Saia de chiffon, Alcaçuz – R$ 1.200*

5. Sapatos de couro, Cecconello, R$ 259,90*

Para curtir um dia em família

1. Óculos de acetato, Prada – R$ 1.220*

2. Blusa de tricô, Viviane Furrier – R$ 349,90*

3. Calça jeans, Forever 21 – R$ 169,90*

4. Bolsa de couro, Arezzo – R$ 499,90*

5. Botas de couro, Schutz – R$ 590*

Para você que gosta de ir ao trabalho sem perder o estilo e o conforto

1. Body de tricô, Alcaçuz – R$ 580*

2. Óculos de metal, Chilli Beans – R$ 199,80*

3. Bolsa de camurça, Canal Concept – R$ 699*

4. Calça de poliéster, Agustina Gutierrez – R$ 209*

5. Tênis de náilon, Fiever – R$ 398*

*Preços pesquisados em junho de 2018. Sujeito a alteração.

