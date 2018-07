Você pode ter o tênis favorito de Kate Middleton por R$ 249,90

A Duquesa de Cambridge já mostrou que não se importa em repetir roupas em eventos importantes da realeza britânica. Kate Middleton, 36 anos, também não dispensa o conforto em aparições públicas menos formais, tanto que é constantemente vista usando o mesmo modelo despojado de tênis branco.

A boa notícia é que o item queridinho pela esposa de William é vendido no Brasil por um preço acessível. O nome do modelo é Cotu Classic White. Ele é vendido no site brasileiro da marca italiana Superga por apenas R$ 249,90*. Já imaginou que charme desfilar com ele por ai?

*Preço pesquisado em julho de 2018. Sujeito a alteração.

