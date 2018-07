Alerta de tendência: a volta do scarpin ‘slingback’

O scarpin slingback é um modelo que ganhou popularidade no final dos anos 1950. O sapato tem salto baixo e uma tira presa ao calcanhar, o que garante conforto e sofisticação para diferentes ocasiões. O item, conhecido também como sapato de vó, volta repaginado e está fazendo sucesso entre as fashionistas.

Confira algumas inspirações de como usar o item:

Com vestido

Para compor uma produção mais delicada, aposte no slingback em tons claros com um vestido soltinho.

Com calça jeans

A combinação salto e jeans é uma ótima opção para o dia a dia, o ar descontraído da calça é equilibrado com elegância do salto. Para looks de inverno aposte no trench coat e incremente o visual com uma bolsa de mão.

Com shorts

Seja jeans ou de alfaiataria, o shorts é uma boa opção para compor o look com o slingback. Invista em camisetas ou blusinhas soltas e crie uma produção super despojada.

