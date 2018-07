Bruna Marquezine usa vestido de tirar o fôlego para ser madrinha

Os looks de festa da atriz Bruna Marquezine, 22 anos, estão cada dia mais deslumbrantes. Depois de participar do leilão do Instituto Neymar Jr. usando um vestido todo coberto de cristais, ela apostou em um modelo amarelo poderoso para ser madrinha em casamento nesta terça-feira (24).

Ao lado do namorado Neymar Jr. e do enteado Davi Lucca, Bruna prestigiou a união do ex-jogador de futebol Léo com a assessora de imprensa Gabriela Pozzi em Santos, litoral de São Paulo. Tanto a cor amarela quando o estilo marcando a cintura estão em alta entre as famosas. Outro charme do vestido é a parte superior trespassada dando personalidade ao visual.

A atriz também caprichou nos acessórios prateados: brincos brilhantes no estilo ear cuffs, bracelete no braço direito e diversos anéis em ambas as mãos.