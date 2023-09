Mix de anéis: como fazer combinações cheias de estilo

Com aplicações e formatos além do tradicional, os anéis estão tomando conta das produções nos últimos tempos – sorte a nossa! Versáteis, estilosos e atemporais, eles podem refletir seu estilo e complementar o visual. Mas como combinar diferentes peças? Vem com a gente saber como montar um mxi de anéis incrível.

A história dos anéis começa na antiguidade, com evidências datadas em 2.800 a.C. Inicialmente, eram feitos com materiais como cobre, prata e ouro, e se tornaram símbolos de poder e status social só na Grécia Antiga, segundo a consultora de moda Giovanna Maria (@gio.consultoria). Durante o renascimento a joalheria floresceu, e os anéis viraram acessórios populares entre a nobreza.

“Na Era Vitoriana, por outro lado, a linguagem das flores e dos símbolos era usada para comunicar mensagens secretas nesses acessórios“, diz ela. Foram popularizados no séculos 20, quando a produção em massa barateou os custos e tornou o acesso mais democrático.

“Eles evoluíram com o decorrer do tempo para representar uma variedade de significados, desde autoridade até amor e compromisso”, afirma a especialista, que completa: “Sua popularização reflete as mudanças culturais e sociais ao longo dos séculos, tornando-os uma parte importante da história da moda e da joalheria.”

Como criar um mix de anéis considerando seu estilo pessoal?

Considerar as características de cada modelo para transmitir estrategicamente seu estilo pessoal é a dica de Giovanna. “Linhas retas passam seriedade, formas triangulares são criativas e peças mais maximalistas e robustas comunicam drama, modernidade e dinamismo.” A grossura também conta: “os mais finos remetem ao controle, enquanto os grossos dão dramaticidade.”

Para um mix de anéis moderno

A mistura de anéis que possuem propostas diferentes, inclusive a combinação de prata com dourado, traz um ar de modernidade ao look, de acordo com ela. “Linhas verticais, triangulares e formatos quadrados ou formas orgânicas também funcionam para isso”, explica a consultora.

E um mix de anéis elegante?

Apostar em acessórios clássicos, com poucas informações, é o segredo para transmitir sofisticação no visual. “Não pese a mão, use poucos anéis, mas que tragam impacto para o visual”, aconselha. Preferir uma paleta neutra ou apostar em uma só cor é outra dica importante para quem busca esse tipo de estilo.

Perfeito para românticas

“Para criar uma combinação mais delicada e romântica, indico anéis minimalistas, com pérolas e brilhantes delicados ao redor do anel, lembrando quanto mais fino for o anel, mais delicado é”, afirma a consultora. “Anéis com corações, símbolo do infinito e flor são considerados romântico”, acrescenta.

E os outros acessórios?

Quem nunca ficou em dúvida sobre quais colares, brincos e anéis usar que atire a primeira pedra! Na hora de montar os acessórios, é importante que eles estejam coerentes entre si para transmitir a sua intenção. Primeiro, entenda qual a mensagem que você quer passar e separe peças que tenham a ver com isso. Depois, veja quais combinam entre si, observando características em comum entre elas, como cor e formatos. Por fim, chega a hora de testar.

Como escolher quais anéis comprar?

Antes de mais nada, entenda o seu estilo! “Na hora de fazer as compras, é primordial entender o que faz sentido para você, assim você evita escolhas equivocadas”, pontua ela. “Em segundo lugar, veja se você quer uma tendência ou algo mais exclusivo e atemporal”, continua.

Sobre esta última indicação, é interessante saber no que investir: caso queira o que está em alta, pode ser interessante comprar peças com valor baixo, enquanto a segunda busca se beneficia mais de um acessório de maior qualidade. “Por fim, observe a loja que você vai comprar, pois cada designer de joias tem a sua assinatura, então escolher bem a loja que você vai comprar diz muito sobre você o seu estilo”, finaliza Giovanna.

