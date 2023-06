6 acessórios de cabelo que são tendência em 2023

Vira e mexe, surge uma nova tendência capaz de jogar nossos cabelos para o ar. Mas nem sempre precisa ser assim: algumas delas são ótimas para o seu dia a dia, dando aquele frescor ao look e possibilitando desde visuais mais ousados até os mais básicos. Hoje, trouxemos os acessórios para a cabeça que mais estão bombando neste ano.

Presilha delicada

As presilhas são uma tendência dos anos 2000 que têm vivido seu revival graças às trends do Tik Tok. Agora, o item ganha mais complexidade, sem funcionar apenas para prender fios soltos, mas também dando um toque com brilho ou cor.

Presilha estampada

Diretamente dos anos 1990, as presilhas (ou piranhas) servem para prender os cabelos. No caso das estampadas e coloridas, grande sucesso do momento, trazer um ar mais descolado para os fios.

Strass no cabelo

Se em 2022 vimos os strass na beleza das passarelas, neste momento o foco dos brilhinhos são a cabeça. A tendência surgiu no TikTok, por meio de um aparelho específico para a aplicação, mas depois foi facilitada pela descobertas que os das próprias cartelas funcionam.

Boina

Se ninguém imaginava a volta do chapéu mais romântico existente, pode apostar que ele veio com tudo! A boina é uma excelente opção para dias frios e para adicionar um pouco mais de complexidade à produção.

Faixa de cabelo

A faixa de cabelo novamente está aparecendo na cabeça das garotas mais antenadas nas tendências do momento. Elas são usadas para praticar exercícios físicos, lazer ou até mesmo causar uma impressão diferente.

Maxipiranha

Mais uma trend dos anos 1990 que está ganhando o coração das fashionistas desde 2022 é a piranha em versões maiores.