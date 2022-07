Marcas de semijoias e acessórios cariocas para seguir

A criatividade carioca sempre somou ao design brasileiro. Com bossa e personalidade, artistas do Rio de Janeiro conseguem empregar seu DNA às mais diversas criações de moda e arte. Nos acessórios não seria diferente.

A carioca Julia Gastin é um exemplo de artista que bebeu da fonte de sua região para buscar inspiração ao criar suas peças artesanais. Com muitos búzios, conchas e figas, ela imprime em suas semijoias e a riqueza dos símbolos nacionais. “Sempre gostei muito da parte do trabalho que envolve pesquisas sobre o Brasil, então me dediquei a descobrir mais sobre a joalheria brasileira”, contou em entrevista para CLAUDIA – confira aqui a reportagem completa.

Além de Ju Gastin, outras artistas criaram marcas de joias, semijoias e outros acessórios que exalam o estilo de vida carioca. Conheça a seguir:

Ju Gastin

Criadora da marca que leva seu nome, @jugastin cria semijoias feitas à mão inspiradas por elementos brasileiros. Essas referências ao país também permeiam o espaço recém-inaugurado pela artista, em Ipanema. O endereço de 14 metros é a realização de uma vontade de ter um local para expor suas coleções na íntegra, mas mantendo a essência de um lugar que representasse seu trabalho.

Os búzios, que aparecem em uma de suas coleções, viraram símbolo da marca. “A primeira peça que fiz foi um par de brincos de búzios. Eles não deram certo logo de cara, no sentido de entender a modelagem, mas foi um sucesso no sentido de ser bem aceito. Acho que naquele momento as pessoas estavam com o olhar mais voltado para o Brasil”, relembra. Integram também a linha de clássicos os acessórios com figas, outro elemento encontrado em abundância pela loja.

Adriana Valente

O @studioadrianavalente produz peças com madeira de reuso e esculpidas à mão. Formada em Design de Moda, a carioca Adriana Valente abriu o seu ateliê no ano de 2016 e encontrou na madeira a matéria-prima para a criação de suas peças. A artista é adepta do slow design, que tem como base a sustentabilidade e a preocupação em dar uma longa vida útil ao produto final. Por serem produzidas com materiais de descarte, suas coleções têm tiragem limitada.

Carioca das Gemas

A @cariocadasgemasacessorios foi lançada em 2013 com a proposta de ser uma marca que preza pelo slow fashion, com peças feitas artesanalmente. Além de criações em prata 925, estão disponíveis também diversas linhas de semijoias. A marca busca inspiração principalmente em elementos conhecidos por oferecer boas energias, com acessórios que levam cristais, símbolos e amuletos. Além do site, as peças estão disponíveis para venda nas lojas cariocas parceiras: @coletivo_fertil e @moomboxbrasil.

2RD

A @2rdsemijoias_oficial é uma marca comandada por mãe e filha e também trabalha com semijoias e peças em prata 925. As coleções apresentam peças mais clássicas, de gargantilha à bracelete, mas há também coleções mais coloridas, como a linha Proteção, que conta com colares feitos em cristais de diferentes cores e o símbolo do olho grego. As vendas são feitas pelo e-commerce da marca.

Dido Store

A @dido.store disponibiliza suas peças para venda online, mas também dentro do Coletivo Fértil, no Shopping Rio Sul. A marca traz peças de um estilo bem próprio e também opções delicadas. Entre as linhas, destaque para a Florescer, que conta com peças esmaltadas de design floral e bem coloridas.

Jiwa Store

A @jiwa_store é um projeto de moda sustentável criado por mulheres no Rio de Janeiro. Feitas sob o conceito do slow fashion, as peças da marca incluem beachwear e peças de roupa em tecidos leves e de tons crus e terrosos. Entre os acessórios, destaque para bolsa Kursi, que tem alça de bambu e é feita à mão. As peças podem ser adquiridas no site da marca, no ateliê em Ipanema ou no Coletivo Fértil, em Botafogo.

Metally

A @metallyoficial foi criada pela designer Lilly Barbato há quase 30 anos. Formada em estilismo pela Candido Mendes a designer descobriu a sua vocação durante o curso. Vistosas e de personalidade, as peças já vestiram inúmeras atrizes durante as novelas da TV Globo, como Giovanna Antonelli, em Quanto Mais Vida, Melhor!, e Julia Dalavia, em Pantanal. A marca, inclusive, produz coleções de forma exclusiva para algumas personagens da dramaturgia. Peças como o bracelete Mesh estão disponíveis pelo site ou no espaço físico, em Ipanema.