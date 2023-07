A volta das pérolas: inspire-se em diversas formas de usar

A sensualidade e a elegância são algumas das características mais importantes quando falamos sobre acessórios com pérolas, visto que a joia está associada ao estereótipo de poder e feminilidade há séculos. Figuras emblemáticas da moda e da beleza, como a icônica personagem de Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo, Holly Golightly, e Princesa Diana, usaram e abusaram do item atemporal, versatilizando e ressignificando o seu estilo e modo de usar.

Por isso, separamos outras 4 formas de usar pérolas que farão você se apaixonar mais uma vez por elas.

Pérolas no Cabelo

A delicadeza e a sutileza da pérola pode ser o toque que faltava para aquele penteado ficar ainda mais descolado. Uma das opções é usar adesivos de pérolas falsas que possam ser colados por todo comprimento dos fios ou pela raiz do cabelo.

Esta opção fica ainda mais linda quando usada em ocasiões especiais como casamentos e formaturas, deixando o seu penteado personalizado e cheio de estilo. Uma outra opção, dessa vez um pouco mais simples, é utilizar de acessórios para o cabelo, como presilhas ou amarradores com pérolas aplicadas nos detalhes. Esses acessórios tornam qualquer penteado simples parecer sofisticado.

Roupas com perólas

As pérolas são bastante usadas em casamentos e cerimônias de maneira um pouco mais formal, porém, já imaginou transformar esse acessório em uma peça de roupa? Coletes, vestidos e cropped feitos com pérolas foram uma das maiores tendências nos últimos anos. As confecções, em sua maioria, são feitas de forma manual e o seu uso combina bastante com outras peças em tons semelhantes.

A empresária Kim Kardashian soube usar muito bem essa tendência no seu look repleto de pérolas, feito pela grife Schiaparelli para o Met Gala deste ano. O vestido exaltava as curvas de Kim, que também usou uma espécie de “segunda pele” em formato de corset, complementando bem a transparência natural da peça. Veja com mais detalhes:

Para muito além de vestir as pérolas, é preciso saber usá-las em outras várias peças. Trazendo ainda mais a delicadeza e o estilo para o seu dia a dia, que tal aplicar em seu jeans ou suéter? Além de transformar e dar uma nova cara para uma peça simples, você pode aplicá-las de várias formas por todo o tecido, formando flores ou arabescos. Veja algumas inspirações abaixo para customizar suas peças:

Você ainda pode ousar e dar uma nova cara para aquele seu moletom preto sem graça, deixando ele mais estiloso. Aqui, o segredo é deixar a imaginação e a criatividade fluirem:

Pérolas Coloridas

Se em sua cor característica as pérolas já fazem sucesso, imagina usá-las em cores diferentes? Existem no mercado uma infinidade de cores e tamanhos de pérolas (falsas) para você usar e ousar ainda mais no looks.

Um dos maiores amantes das pérolas é o cantor britânico Harry Styles, que fez questão de manter o acessório “diferentão” em quase todos os figurinos usados em sua turnê mundial, a Love On Tour. Harry usou pérolas amarelas, azuis e vermelhas em diversas apresentações. Confira um dos momentos em que ele foi fotografado usando o acessório icônico:

Misturar ascores tradicionais da pérola com cores vibrantes também é uma ótima opção para trazer um look divertido e alegre.

Pérolas na maquiagem

Sim! Também está permitido usar pérolas na maquiagem. Não somente no Carnaval, mas em qualquer look em que você queira trazer maior destaque para os olhos. Usar sombras coloridas, como o rosa e outras cores cintilantes, deixa o make ainda mais chamativo e personalizado.

Para colar as pedrinhas de maneira firme, basta usar uma cola de cílios e esperar secar um pouquinho, e, então, aplicar a pedrinha na pele. Você também pode alternar o tamanho da pérola, dependendo do modelo e tipo de make que você escolher. Veja um exemplo de como aplicar as pérolas na sua maquiagem:

Faça com que a delicadeza e a versatilidade deste acessório tome conta da sua criatividade e do seu guarda-roupa. Escolha a melhor combinação e arrase com suas jóias.