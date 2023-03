Pulseiras e colares: como compor acessórios de maneira estilosa

Compor acessórios nem sempre é uma tarefa fácil, sabemos – é comum ficarmos em dúvida se acertamos na quantidade, se as cores estão funcionando juntas ou se os estilos se conversam. Mas não precisa ser esse bicho de sete cabeças: para facilitar a tarefa, conversamos com a stylist, Ana Vaz, para descobrir as melhores dicas de composições de acessórios.

Quantidade de acessórios

De acordo com Ana, existem dois caminhos bem distintos (mas que são válidos) ao decidir usar um acessório. Um de finalização do look, com acessórios mais básicos, e a outra de transformação do look a través do uso de ornamentos mais perceptíveis para transformar o visual que você montou. Para o primeiro, escolha os acessórios de tamanho menor, como um arremate. Outra dica que a stylist dá para aumentar a discrição, é utilizar acessórios da cor da roupa.

Ela acrescenta que, além do tamanho e da cor, as texturas também devem ser notadas. “Você pode escolher também texturas que sejam parecidas com a da sua roupa. Uma roupa lisa com um acessório de acabamento liso, por exemplo, é uma maneira de camuflar.”

A especialista conta que existem três caminhos para seguir ao montar composições de acessórios e looks. São eles:

Harmonia completa: Quando todos os acessórios ornam e combinam;

Contraste completo: Quando todos são muito diferentes e até mesmo opostos;

Harmonia e contraste: O que une os dois caminhos.

Portanto é importante visualizar os materiais, cores e designs de acessórios e roupas para saber combinar da maneira que você deseja.

Acessório prata com dourado, pode?

Apesar de serem dois metais, eles possuem tonalidades diferentes: o ouro e a prata. Muitas pessoas ainda ficam confusas se devem utilizar esses dois tipos de acessórios em combinação por contrastarem, mas isso não é um problema. Essa combinação, aliás, vai gerar mais extravagância e visibilidade para a composição, então, dependendo da proposta do visual, é interessante.

Continua após a publicidade

Compondo colares e pulseiras

Para saber compor os colares é essencial que você analise o tipo de decote que está utilizando. “O formato do decote pode trazer harmonia ou contraste. Se sua blusa possui um decote careca você pode escolher um colar que faça só um contorno para servir como uma gola”, aponta a especialista.

Misturar formatos de colar também é muito bem-vindo: você pode escolher um que harmonize com o decote e dois que contrastam.

Já nas pulseiras, a dica da stylist é também saber contrastar. “Eu posso estar usando uma pulseira que dê contraste com minha blusa, mas quando eu estiver andando com o baixo abraçado, ela harmonizar com minha calça“, explica. “Você pode pensar onde estará repousada aquela pulseira”, acrescenta.

O pulseirismo pode também fazer um mix de estampas com alguma roupa. “Se estou com alguma peça de poá posso utilizar uma pulseira neste tema, mesmo que as cores não sejam as mesmas”, ressalta. Roupas neutras também acompanham muito bem os mix de pulseiras.

Mix de anéis

Se seu mood é ser demasiada, escolher anéis com formatos diferentes para cada dedo pode ser uma opção divertida de brincar com o visual. Não precisa ter medo: a ideia aqui é realmente chamar atenção, então a criatividade é quem manda.

Quer mais dicas para acertar nos acessórios? Leia também os conteúdos abaixo.