Mais um dia, mais um look espetaculoso da Kristen Stewart para As Panteras

Com a iminente estreia de “As Panteras” (a gente já viu o filme e amou!), na próxima quinta-feira (14), as estrelas da produção estão pelos tapetes vermelhos afora fazendo todo o trabalho de promoção do longa.

Veterana nesse tipo de coisa hollywoodiana, já era de se esperar que Kristen Stewart, uma das protagonistas, arrasasse no quesito fashionismo, mas ela tem, look após look, superado expectativas e mostrado que nem sempre é com vestido e paetê (bom, às vezes é) que se monta uma produção incrível.

Se no começo da fama, lá nos tempos de “Crepúsculo”, ela podia até ficar um tanto intimidada com tanta atenção, isso ficou no passado e, claramente, desde o começo dessa promo tour ela se mostrou ultraconfortável e uma líder natural desse novo trio de Panteras.

Abaixo, os 5 melhores looks usados por ela para promover o filme:

1. Alta-Costura Punk

–

Da série: “looks que só funcionariam na Kristen Stewart”, ela pegou um conjuntinho da Chanel que faria a maioria das pessoas envelhecer 400 anos, colocou um par de coturnos, colocou um monte de correntes, e pronto! A garota mais estilosa do rolê.

2. Casaca subvertida

–

Rainha das subversões, ela se uniu ao rei das subversões, o estilista Thom Browne, para dar uma chacoalhada no que as pessoas achavam que era uma casaca, uma das criações mais tradicionais do guarda-roupa masculino. Ficou chique, moderno, a cara dela.

3. Poochie, mas com classe

–

Não vamos mentir, o look é um tanto “Poochie, o cão bagunçeiro”, mas de um jeito ultrafashionista. Tudo funciona: o make pesadão, a jaqueta HUF, a calça de sarja rosa millennial… Tudo finalizado com o truque de styling dos jovens, o cadarço branco usado como cinto.

–

Qual seria a melhor produção para aparecer em um programa matinal? Obviamente, um sutiã de couro! Brincadeiras à parte, o lookinho dela, todo em alfaiataria cinza, com blazer cropped de botões, mais curtinho, e calças de cintura altíssima, é chique, perfeito para promover um filme de espiãs fodonas, e o principal: tinha a cara dela. O look todo é Acne Studios.

5. Pá!

–

Para a estreia Hollywoodiana do filme, em Los Angeles, que ela guardou o look mais brilhante. Porém, esqueça paetês, no mundo punk rock da Kristen, produção com brilho, é produção com DIAMANTE SWAROVSKI. O melhor? Todas as pedras usadas na confecção do vestido GERMANIER foram reaproveitadas.