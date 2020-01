Kristen Stewart usou o melhor visual para te inspirar a #sextar com estilo

Em agosto passado, Katie Holmes – ou a mulher mais bem-vestida dos últimos dias – já havia dado a letra: montar um look básico com sutiã aparente pode dar muito certo. Na época, deu tão certo que a lingerie de cashmere que ela vestiu na ocasião esgotou em pouquíssimo tempo, e a produção toda foi uma das mais comentadas nos sites de moda durante aquela semana.

Mas parece que, além de Katie, nos últimos meses, outras celebridades também têm curtido substituir o top pelo sutiã. Bruna Marquezine fez isso de maneira chiquérrima na semana passada, e na última quarta (6) foi a vez de Kristen Stewart destacar a peça com um visual perfeito para te inspirar a #sextar com estilo.

Em nova York, Kristen foi vista a caminho do programa matinal ‘Good Morning America’, no qual marcou presença para promover o novo ‘As Panteras’, filme com estreia prevista para a próxima quinta (14) aqui no Brasil, onde atua ao lado de Naomi Scott e Ella Balinska.

O look em questão, todo em alfaiataria cinza, combinava o já citado sutiã, em couro, com blazer cropped de botões, mais curtinho, e calças de cintura altíssima.

A produção, que tem dedo da stylist Tara Swennen, é parte da coleção outono/inverno 2019 da marca sueca Acne Studios, e foi combinada aos escarpins pretos de verniz da Manolo Blahnik (Meghan Markle também é fã do modelo!)

O truque de estilo, ótimo para reproduzir em casa, ficou por conta das mangas dobradas, que deixaram o forro listrado aparente.

Já queremos copiar, também, o mix de correntes prateadas, os óculos com lentes vermelhas e o cabelinho propositalmente bagunçado.

#Sextou, Kris!