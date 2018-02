As terceiras peças favoritas para a meia-estação

Um truque de styling para elevar o look básico é o uso da terceira peça. Você pode compor o ritual com um kimono estampado para dias mais quentes, a clássica jaqueta jeans, a jaqueta de couro no estilo biker ou o blazer alongado, que pode ir ao trabalho e ao lazer. Esses itens garantem poder à produção sem esforço, sendo também uma solução na hora de se vestir na meia-estação.

Inspire-se na sugestões de looks que separamos para criar composições estilosas.

Leia também: Alerta de tendência: óculos de sol com lente pequena

Kimono

A peça, além de alongar o silhueta do corpo, também proporciona um ar mais estiloso e despojado ao look.

Leia também: 9 looks românticos para você se inspirar

Jaqueta jeans

Um “must-have” de qualquer guarda-roupa, a jaqueta introduz uma personalidade descolada para a roupa.

Leia mais: 4 looks para aproveitar sua jaqueta jeans no verão

Jaqueta biker

A peça é a escolha perfeita para trazer um ar mais moderno e contemporâneo ao conjunto.

Blazer alongado

O blazer não é só para ocasiões chiques ou profissionais. Quando usado adequadamente, a peça pode ficar superdescontraída ao lado de uma roupa jeans.

Leia sobre: 1 peça, 3 looks: como usar blazer de verão

+ Fórum CLAUDIA 2018 reunirá mais de 20 mulheres presidentes de empresa em São Paulo