8 pares de meia para ficar com os pés coloridos, aquecidos e confortáveis

No frio, elas se tornam uma das companheiras mais essenciais para manter o corpo aquecido. Na atividade física, proporcionam estabilidade. Na quarentena ou nas férias, compõem uma combinação ímpar e confortável com os chinelos. Como vemos, uma relação harmoniosa, que acompanha a história da humanidade há um bom tempo.

No começo da civilização, o ser humano usava sapatos de couro para protege os pés. Só no século 10 a.C., que as meias como conhecemos realmente apareceram. E foi no Egito, entre 300 a 500 a.C., que elas ganharam uma versão com divisão nos dedos especialmente para facilitar o uso com as sandálias.

Por mais que elas não sejam protagonistas na moda, não dá para negar que as meias são itens de vestuário bem úteis. Além da parte prática, os pares ainda podem trazer um ar mais leve e divertido, dependendo da estampa escolhida, ou até dar uma otimizada na sua prática física, como a ioga ou a dança.

Confira uma seleção de 8 pares de meia com utilidades e cores diferentes para você calçar o quanto antes!

1- Meia cano longo de compressão Arrow – Corrida/Caminhada/Ciclismo |R$54,90| (compre aqui)

2- Meia sapatilha Harry Potter Puket Antiderrapante | R$39,99 | (compre aqui)

3- Meia Mario Bros AU Urban Lupo |R$32,78 | (compre aqui)

4- Meia cano alto Mauro Ribeiro Sports | R$22,62 | (compre aqui)

5- Meia cano médio NBA Los Angeles Lakers 39 – 43| R$29,90 |(compre aqui)

6 -Meias de ioga e dança Efinny antiderrapantes com bico inteiro | R$22,43 |(compre aqui)

7- Meia casual sapatilha Pilates com Elástico, Mash | R$25,90 |(compre aqui)

8- Meia cano alto estampada Part B| R$39,90 | (compre aqui)