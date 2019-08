Alerta tendência: bandana é o acessório da vez para usar na praia

Direto dos anos 90, a bandana promete ser o acessório mais bombado do próximo verão, superando o chapéu de palha e o bucket hat. Ela já é a queridinha de famosas como Rihanna e Gigi Hadid, que aderiram à tendência em seus looks de praia.

A bandana já havia voltado à moda há algum tempo, mas sempre usada como um detalhe no look, amarrada no pescoço ou até em bolsas. Agora, amarrada na cabeça da maneira mais “clássica”, ela serve como o complemento perfeito para os biquínis e maiôs em um dia de praia.

A forma mais atual de investir no acessório é amarrando o tecido dobrado em forma triangular na cabeça, com o cabelo solto. Como é bem informal, o ideal é investir nas bandanas acompanhando os looks de praia ou em situações bem descontraídas.

Se quiser complementar, a bandana fica linda quando combinada com argolas grandes e mix de colares.

Como já é verão no Hemisfério Norte, a tendência já começou a aparecer nos looks praianos. Os modelos são mais comuns são coloridos, estampados e alguns até com logos de marcas famosas como Dior ou Louis Vuitton.

Inspire-se nessas produções usando a tendência:

