Impecável! Aprenda como limpar tênis com praticidade

Não é segredo que o calçado branco é um dos mais versáteis do guarda-roupa – no entanto, a verdade é que é arranhões, manchas e sujeiras podem aparecer em poucos dias de uso, o que faz com que muita gente acabe desistindo de ter um na sapateira. Mas não é preciso se afastar por completo: abaixo, a gente te conta como limpar tênis branco com praticidade, e manter o item como novo por muito mais tempo.

Não guarde o tênis sujo

“O amarelado do tênis faz parte de um processo natural de desgaste do material. Mais importante do que esperar o problema acontecer, é evitar que ele apareça. Para isso, não guarde o tênis sujo, prefira fazer lavagens com frequência”, indica Davi Mendes, especialista no assunto e representante da Lavanderia Demais.

Como limpar o tênis branco

A borracha da sola e das laterais é a parte que mais dá trabalho na hora de limpar, mas ela pode ser facilitada: “misturar bicarbonato de sódio com detergente ‒ de maneira suficiente a criar uma pastinha ‒, aplicar o produto na região e esperar alguns minutinhos vai deixar seu sapato com aparência novinha”, garante. Uma alternativa são os limpadores multiuso.

Permitir que o tecido entre em contato com a misturinha ou com o multiuso não é uma boa ideia, pois ele é menos resistente do que o restante. Com isso, de acordo com Davi, a forma adequada de lavar o tênis branco é escovando a região com a combinação de água e produto de limpeza para tecidos. Por fim, é necessário aplicar a espuma mágica.

Como não desgastar o tênis com a limpeza?

A limpeza do calçado pode desgastar o item, a depender da frequência e do modo com que as lavagens são feitas. Para impedir a deterioração, compre um hidratante de tecido e o use depois da limpeza. “Isso o revitaliza e, consequentemente, o aspecto macio do sapato volta, sem perder a durabilidade.”

Truque final

Ao finalizar a lavagem, pegue papel toalha ou higiênico e engesse o sapato em todas as partes que estão molhadas, para diminuir as chances de aparecimento de manchas amarelas, deixando o tênis muito mais harmônico, de acordo com Davi.