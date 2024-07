Calça capri: ideias de looks com essa peça versátil

Quando falamos em calça capri, estamos falando em versatilidade! Por ter um comprimento mais curto, a peça te dá a possibilidade de uso com diversos tipos de sapato, seja tênis, sapatilha, rasteira ou até um scarpin de salto alto.

Além disso, ao adicionar camadas em sobreposições mais formais (blazers, camisas ou tricôs) ela transita dos ambientes casuais, já que deixa o tornozelo livre e traz um tom despojado, aos mais formais.

Segundo a Bruna Guardaim, consultora de imagem e docente da Butique de Cursos Ana Vaz, uma das principais dicas para explorar a capri é se atentar ao comprimento. Ela está mais abaixo do joelho ou mais próxima do tornozelo? Isso fará toda a diferença na hora de compor o look.

E não se esqueça de ficar de olho no tecido! Por já ser uma peça mais casual, caso prefira usá-la para ocasiões um pouco mais sérias, aposte nos planos e mais estruturados.

Calça capri preta com blazer e sapatilha

Para um look mais formal com a capri, vale apostar em peças pretas ou cores profundas no geral, alfaiataria e blazers. Assim, você estará pronta para compromissos no trabalho, como reuniões ou até uma apresentação.

“Tenho observado que as capris estão sendo vistas em looks acompanhados de sapatilhas, principalmente os modelos bem retrôs, estilo ballet flats com bicos quadrados e a tirinha no peito do pé. Ambas são releituras dos anos 2000”, explica Bruna.

Calça capri branca com camisa

Esta é uma opção de look um pouco mais casual em tons neutros. A base monocromática branca e a camisa dão um ar formal. No entanto, a forma como está sendo usada, com a camisa aberta e distante do corpo, traz um toque de casualidade. Ou seja, o equilíbrio perfeito.

É uma boa pedida para um dia de trabalho sem tanta formalidade, um dia de compromissos na rua que exigem mais conforto, ou até almoço com as amigas.

Calça capri com camiseta

Acompanhada da maxi camiseta e flats, a capri deixa o visual mais despojado, perfeito para uma ida ao cinema, ao mercado ou passeio no parque com os filhos – situações em que você, muitas vezes, deseja estar confortável, mas sair do combo mais óbvio de jeans e tênis.

Dica: tons mais profundos dão um toque especial de elegância.

Calça capri com salto

A calça capri coordenada com um cropped, blazer oversized e salto de bico fino resulta em um look mais interessante para a noite, uma saída com amigas ou até um date.

A capri por si só é uma peça mais despojada, porém, ao ser estilizada com peças mais exuberantes, eleva a produção para situações mais “glamorosas” e com um toque de sensualidade.

Calça capri jeans

A capri em uma versão mais atualizada, com pernas mais soltas, é uma ótima pedida para compor um look fashionista e a opção perfeita para usar com regatas e sapatos slingback.

Calça capri soltinha

Nem só de looks despojados e básicos vive a calça capri! Você pode ter uma produção mais elaborada ao apostar em tecidos planos, como a alfaiataria, linho ou viscose, ou ao coordená-la com peças que saiam do senso comum.

Um mix de estampas e texturas, por exemplo, traz um ar único e impactante. Da conferência do trabalho ao happy hour em um barzinho mais chique com as amigas, é só dar um nó na camisa ou mudar os acessórios e pronto: você estará preparada para arrasar.