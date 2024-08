3 looks com colete para usar na próxima frente fria

Quer adicionar um toque de sofisticação ao seu visual? Aposte no colete! Essa peça versátil é fundamental para compor looks elegantes, criativos e autênticos.

Seja no escritório ou em festas, o colete se adapta a diferentes estilos e oferece uma camada extra de proteção contra o frio.

Confira três inspirações que separamos para você incorporar a peça na próxima frente fria.

Look com colete acolchoado, da estética Portuguese Girl

A ascensão dos coletes acolchoados é resultado da Portuguese Girl, tendência que aposta na mistura de padrões, cores e texturas para traduzir como as portuguesas se vestem.

“É tudo sobre combinar padrões errados de forma certa“, define a influenciadora Vicky Montanari, responsável por popularizar a trend no TikTok.

Continua após a publicidade

Quem procura adotar esse estilo se beneficia de roupas listradas e coletes estampados – eles imprimem personalidade ao look. Já para aqueles que preferem um visual mais discreto, o colete pode ser combinado com roupas básicas, oferecendo um toque de originalidade sem exageros.

Visual com colete de couro

Entre as peças atemporais, o colete de couro se destaca por adicionar complexidade ao visual. Combine-o com calça jeans reta, suéter branco e acessórios como boina, bolsa e sapatilhas vermelhas.

O resultado é um visual que equilibra criatividade e bom gosto, mantendo você aquecida e elegante.

Continua após a publicidade

Colete de pelinhos em combinação criativa

Combinar peças ousadas com itens casuais é a nova aposta das fashionistas, e um look que exemplifica essa tendência é aquele composto pela calça dourada com o colete de pelinhos e o moletom cinza. Só com essas peças, mistura brilho, glamour e descontração.

O colete de pelinhos, em particular, adiciona textura e um chame extra à composição, criando um contraste entre luxo e conforto de um jeito autêntico. Então, se você quer se destacar, vale a escolha!

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.