Looks com mule: inspirações para usar o calçado tendência

Você sabia que o mule foi criado pela e para a realeza? Feito com seda e repleto de bordados e adornos, somente homens nobres podiam usá-lo. O calçado foi se popularizar apenas na década de 1950 por conta do cinema, teve um boom nos anos de 1980 e, desde 2015, tem mantido seu espaço no mundo da moda.

Segundo Amanda Souza, consultora de imagem e docente da Butique de Cursos Ana Vaz, ele se mantém em alta por causa de sua versatilidade.

“O mule é uma tendência por transitar com muita tranquilidade entre estilos. A democracia do modelo vai do street wear ao formal, satisfazendo o público em design e conforto.”

Para quem tem receio de usá-lo ou não sabe por onde começar, a dica da especialista é testar com jeans. E se você sente frio nos pés e por isso evita o mule, já prepara as meias mais diferentonas que estão muito em alta com esse calçado e vão te trazer o selinho fashion para a produção.

Look com mule para o trabalho

Um conjunto de tricô combinado com t-shirt básica, pérolas e o mule em couro mais pesado com meia fina. Essa é uma opção moderna e ótima para um look de trabalho não tão formal.

Mule com saia de cetim

Em uma combinação muito clássica de regata e saia midi, o mule entra com um toque a mais de frescor, tudo muito equilibrado no preto e branco.

Mule com blazer e shorts

Short, blazer, mule, o coque baixo e bons brincos trazem a modernidade para curtir um barzinho com as amigas em uma sexta à noite, ou dar aquele passeio básico pela cidade ao entardecer.

Mule clara com sobretudo e jeans

Jeans + mule + trench coach: uma combinação chique que pode ser usada no shopping/cinema, mas que é de uma versatilidade que transita muito por onde você quiser. Abaixou a temperatura? Aposte!

Mule de camurça com minissaia

Este é um look ótimo para colocar na mala se você for viajar para lugares quentes. Tem um ar de leveza e a composição é muito simples: regata, minissaia jeans, uma bolsa saco, um colar mais chiquezinho, mule e óculos max. Bom para turistar, caminhar ou desfrutar de uma tarde ensolarada.

Mule com vestido midi

O couro, a frente quadrada, o salto e a transparência provam que o mule vai para todos os lugares. Esse look, por exemplo, poderia ser usado com tranquilidade até em um casamento.

E você, está convencida a apostar no calçado?