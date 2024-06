Calça Listrada: 3 looks com a tendência da vez

A calça listrada entrou para as tendências do momento. Clássica, versátil e sofisticada, ela serve para as mais diversas ocasiões e se adapta aos diferentes estilos. Confira três maneiras de usar a peça, descubra onde comprar cada item e entenda mais sobre a história da calça.

Visual elegante com calça listrada

Embora sejam consideradas um clássico da moda, as listras nem sempre ocuparam esse papel. Durante o período medieval, a estampa listrada era reservada a pessoas banidas da sociedade, doentes, prostitutas ou bandidos. Os trajes com listras também foram associados aos países islâmicos, motivo pelo qual os cristãos consideravam roupas nesse estilo impróprias.

Na chegada da Idade Moderna, elas perderam o caráter “maligno”, mas ainda haviam distinções sociais do uso das listras: as verticais eram usadas pela aristocracia, enquanto as horizontais vestiam os servos. Quando a Rainha Victória colocou roupas de marinheiro em seu bebê, em 1846, transformou esse imaginário e acabou por popularizar a estampa de vez.

Camisa e calça listradas compõem look sofisticado

Atualmente as peças listradas são sinônimo de conforto, elegância e criatividade. Não importa o estilo, é possível aproveitar a versatilidade da estampa para mostrar sua personalidade, inclusive quando ela aparece nas calças.

No primeiro visual, por exemplo, é possível observar uma criação mais confortável e elegante, pronta para o dia a dia. O segundo, por outro lado, mescla sofisticação e inventividade, ideal para eventos mais sérios.

Proposta confortável e estilosa com a calça listrada

Quando o assunto é a combinação perfeita de conforto e criatividade, a calça listrada também dá o nome. Para conquistar essa característica, o truque é preferir cores vibrantes ou escolher um look monocromático. A mistura de estampas também cai bem e, inclusive, faz o look entrar na estética Portuguese Girl, uma tendência composta por combinações maxi, listras e bordados.