4 ideias de looks com cardigã perfeitos para o friozinho

As temperaturas estão caindo e é hora de tirar as peças quentinhas do armário. Mas, enquanto o frio intenso não chega, que tal apostar nos cardigãs para se aquecer? A equipe de moda de CLAUDIA preparou 4 opções de looks com a peça, que é curinga na hora de complementar o visual de forma prática e charmosa. Confira:

Com saia

1- Óculos de metal, Elie Saab para Sáfilo, R$ 3 711*

2- Cardigã de tricô, Coven, R$ 995*

3- Cinto de verniz, Passarela, R$ 49,90*

4- Bolsa de miçangas, Rincawesky, R$ 590*

5- Saia de tricô, Primart, R$ 568*

6- Sapatos de couro, Arezzo, R$ 289,90*

Com vestido

1- Óculos de acetato, Livo, R$ 399*

2- Vestido de crepe, Enjoy, R$ 599*

3- Bolsa de material sintético, Amaro, R$ 169,90*

4- Botas de couro, Santa Lolla, R$ 349,90*

Com macacão

1- Lenço de seda, Estúdio Kant, R$ 70*

2- Macacão de poliéster, Marisa, R$ 99,95*

3- Bolsa de couro, Soleah, R$ 584*

4- Tênis de material sintético, Via Marte, R$ 249,99*

Com jeans

1- Brincos de metal, Pepita, R$ 210*

2- Camisa de crepe, Renner, R$ 139,90*

3- Bolsa de material sintético, Forever 21, R$ 145,90*

4- Calça jeans, Zara, R$ 189*

5- Tênis de couro, Schutz, R$ 320*

*Preços consultados em abril de 2019. Sujeito a alteração.

Leia também: 4 sapatos incríveis que nunca saem de moda

+ 15 botas para arrasar neste outono/inverno

Siga CLAUDIA no Youtube