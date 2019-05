15 botas para arrasar neste outono/inverno

De cano longo ou curto, altas ou baixas, as botas são um dos elementos chave para compor os looks durante os meses mais frios do ano. Com tantas opções de modelos, preparamos uma seleção para você escolher sua favorita. Ou, quem sabe, favoritas. Afinal, variedade nunca é demais.

1- De couro e neoprene, Paula Torres, R$ 779*

2- De material sintético, Amaro, R$ 299,90*

3- De material sintético, Marisa, R$ 149,95*

4- De couro, FYI, R$ 468*

5- De couro, Schutz, R$ 620*

6- De couro, Mr. Cat, R$ 459,90*

7- De couro, Capodarte, R$ 590*

8- De couro, Fendi, na Farfetch, R$ 5 700*

9- De material sintético, Inbox Shoes, R$ 179,90*

10- De nobuck, Arezzo, R$ 469,90*

11- De couro com cristais, Gucci, na Farfetch, R$ 4 770*

12- De material sintético, Vizzano, R$ 189,99*

13- De material sintético, Riachuelo, R$ 179,90*

14- De tricô e lurex, Animale, R$ 998*

15- De couro, Tommy Hilfiger, preço sob consulta*

*Preços consultados em março de 2019. Sujeito a alteração.

Leia também: Marca inglesa lança calçados 100% sustentáveis

+ Alerta tendência: saiba como usar estampas Pied de Poule e Pied de Coq

+ As principais tendências de moda para o outono 2019

Siga CLAUDIA no Youtube