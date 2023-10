Kylie Jenner anuncia “Khy”, nova marca de roupa focada em “Quiet Luxury”

A empresária e bilionária Kylie Jenner, anunciou seu mais novo empreendimento, desta vez fora do mercado de beleza! Ela está pronta para tomar as rédeas no mundo da moda com “Khy”, sua nova marca de roupas.

Posando no chão com um trench coat – também conhecido como sobretudo – e um par de saltos agulha vermelhos, a beauty mogul causou alvoroço nas redes sociais, com uma mensagem simples e direta “conheça khy”. Já no perfil do Instagram da marca, ela posa de costas, dando um 360° da peça.

A marca vem sendo desenvolvida com a ajuda de Jens e Emma Grede, nomes que também estão por trás de outros de empreendimentos da família Kardashian-Jenner, como a Skims da Kim Kardashian, e Good American, da Khloé Kardashian.

Segundo informações da Puck, a Khy irá na contramão da dinâmica usada por empresas fast-fashion, prezando pela “origem responsável, menos lixo, mais bonito”. Será que as promessas serão cumpridas?

A Khy marca o primeiro empreendimento solo de Kylie no mercado de roupas, seguindo seu debut com a linha Kendall + Kylie, que desenvolveu ao lado de sua irmã, Kendall Jenner, em 2016.

A marca deve seguir um caminho distinto ao visto nos empreendimentos das irmãs, sendo uma linha associada ao mercado de luxo – pois é, talvez nós não possamos comprar! – e, também, o “Quiet Luxury”.

A escolha por uma identidade visual minimalista para suas peças surpreendeu o público, pois a bilionária era conhecida por suas peças de roupas extravagantes e que evidenciavam marcas – não podemos esquecer do carrinho para bebê estampado com o logo da Fendi. Por enquanto, é possível se cadastrar no seu site para receber as novidades em breve.

As marcas da família Kardashian-Jenner

A família Kardashian-Jenner vem expandindo cada vez mais os seus empreendimentos – alguns em família e outros solo – e podemos dizer que o clã está em todos os cantos.

Começando pela bebê do clã – que agora está lançando sua própria marca de roupas de luxo – Kylie Jenner conta com quatro marcas. A primeira e mais conhecida é, claramente, a Kylie Cosmetics, que garantiu à jovem de 26 seu império bilionário e uma grande reputação no mercado de beleza.

Em seguida, a guru continuou se expandindo dentro do ramo, e lançou a Kylie Skin, marca destinada a produtos de cuidados para a pele. Seu empreendimento mais recente era a Kylie Baby, que desenvolve seus próprios produtos para cuidar da pele do bebê, inspirada após o nascimento de sua filha, Stormi. E, agora, Jenner se une ao mercado da moda com Khy.

Kim Kardashian também está na corrida para ser uma das irmãs com o maior número de marcas próprias, contando com 2 marcas e seu próprio escritório de advocacia. Após encerrar as operações de sua icônica marca de maquiagens, a reality star deu foco total à Skims, destinada para o desenvolvimento de roupas íntimas, loungewear e shapewear – ou seja, peças modeladoras.

Kim Kardashian também possui sua própria linha vegana de produtos de cuidados para a pele, a SKKN by Kim. E recentemente, inaugurou seu próprio escritório de advocacia, ao lado de Jay Sammons, a SKKY Partners.

A irmã mais velha do clã, Kourtney Kardashian, recentemente se desenvolveu no universo das vitaminas em goma, com sua marca Poosh. Mas a irmã também possui seu próprio site com conteúdos exclusivos de beleza e autocuidado.

Já Khloé Kardashian, é uma das únicas irmãs que não se aventurou no mercado de beleza e autocuidado, desenvolvendo sua própria linha de roupas, a Good American, que visa representar todos os tipos de corpos e aceitação.

A modelo e empresária Kendall Jenner surpreendeu o mundo quando revelou que sua primeira marca, a 818, estaria voltada para o desenvolvimento de tequila. Quem diria, não é mesmo?

A líder e momager da família, a Kris Jenner, empreendeu em sua própria marca de produtos de limpeza e higiene, a Safely, além de, claro, cuidar dos negócios de suas filhas. Agora só podemos continuar esperando por novos empreendimentos!