Jimmy Choo será professor no Brasil em 2013

O designer Jimmy Choo

Foto: Divulgação

Ivan Bismara, coordenador do curso de Moda FAAP, deixou “escapar” uma valiosa informação durante a mesa redonda sobre Educação de Moda no Brasil no Pense Moda de ontem:

Jimmy Choo, renomado designer de sapatos da grife homônima, vem para o Brasil atuar como professor no curso de Moda da FAAP no ano de 2013.

“Ele entrou em contato conosco, buscando atuar como professor na Instituição e nós fechamos. Ano que vem ele fará parte da FAAP”, afirmou Bismara. Em maio deste ano Jimmy Choo realizou uma palestra destinada aos alunos e professores da instituição.

Jimmy Choo OBE é ex-aluno da Cordwainer’s College (atual London College of Fashion), e tornou-se membro honorário da instituição em 2004. Já atuou como professor visitante de Footwear & Fashion Design, disciplina da London College of Fashion.

Como designer de calçados, Choo fundou, em 1988, sua própria marca, que se tornou conhecida por seus sapatos femininos, considerada uma das mais cobiçadas do mundo. Seus calçados podem ser vistos desfilando em diversos tapetes vermelhos e eventos de moda, sendo uma das marcas mais valiosas da área.

Em 2002, recebeu o título OBE (Officer of The Order of the British Empire), em reconhecimento pelos serviços prestados à indústria de sapatos no Reino Unido. Em 2012, ele recebeu o You Bring Charm to the World, o mais reconhecido prêmio chinês.