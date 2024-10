Isabeli Fontana anuncia retorno à Victoria’s Secret

A modelo Isabeli Fontana foi anunciada no casting do Victoria’s Secret Show, que via acontecer na noite dessa terça-feira, 15. A brasileira retornas às passarelas da marca após um hiato de 5 anos nos desfiles da marca.

Em um evento de homenagem, grandes nomes que já desfilaram para a VS também estarão presentes, como Candice Swanepoel, Gigi Hadid e Tyra Banks.

Em seu Instagram, Isabeli comemorou: “Que saudades dessa sensação… 2024 voltamos!”.

Continua após a publicidade

A modelo esteve presentes em vários desfiles da marca de lingerie, sendo a sua última aparição em 2014. Além dela, outras brasileiras também estão confirmadas: Adriana Lima, angel histórica que participou de diversos shows e foi rosto da marca durante anos, e Valentina Sampaio, primeira mulher transgênero a desfilar para a Victoria’s Secret.

O retorno do desfile está sendo muito comentado nas redes, muitos contra e outros a favor. Em 2023, houve uma tentativa não muito popular de um “fashion film” da marca, uma gravação com modelos, mas sem a plateia, o show de artistas e todo o brilho que envolvia o evento que, talvez, seja o que tanto agrada ao público.

Continua após a publicidade

Mas, a verdade é que ele está de volta, e o mais importante, no seu formato original!

Gostou do anúncio de Isabeli? Está feliz com o retorno do Desfile da Victoria`s Secret?

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade