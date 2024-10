Cristiana Oliveira sobre etarismo: ‘a gente não pode ficar esperando convite’

A atriz Cristiana Oliveira acredita que o etarismo afeta a carreira artística. Aos 60 anos, ela é conhecida por interpretar papeis icônicos, como Juma, na versão original de Pantanal. Agora, a atriz afirma ter recebido convites para papeis de um mesmo tipo de personagem.

Em coletiva no Halloween da Sephora, evento promovido pela maior loja de cosméticos e perfumes do mundo, a atriz conversou com jornalistas sobre o assunto.

“Senti o etarismo quando começaram a me chamar sempre para a mulher bonita que envelheceu e tem pavor de envelhecer. E aí eu falei ‘gente, tem alguma coisa de obscura aí, tem um etarismo velado’”, explica Cristiana.

Ela diz que segue atuando. “Continuo trabalhando, produzindo minhas próprias coisas. As coisas acontecem.” Em parte, produz porque o etarismo impacta no tipo de trabalho que é convidada a fazer e na própria chegada dos convites.

“É aquela tal história, que a Cláudia Raia falou uma coisa certa: depois de uma certa idade, a gente não pode ficar esperando os convites, a gente tem que produzir”, finalizou Cristiana.

