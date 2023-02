5 ideias e inspirações de customização de abadá para o Carnaval

Fevereiro está entre nós, e a folia e o calor do Carnaval o acompanham: após dois longos anos pandêmicos, finalmente poderemos comemorar a alegria de ser brasileiro novamente, no carnaval. E se existe uma peça que está presente em todos os guarda-roupas carnavalescos, essa com certeza, é o abadá. Por isso, reunimos algumas inspirações de como customizar o seu!

Abadá como vestido

Se você não pretende ser nada clássica nos bloquinhos, transformar essa peça em um vestido pode ser uma boa pedida. Nesse que vemos acima, o abadá compoe a metade inferior da customização e costurada com um top dourado, repleto de paetês.

Já nesses looks, o vestido é composto completamente pelo tecido utilizado pelo abadá. Em ambos, o indicado é ter a mãozinha de uma costureira para auxiliar na produção.

Abadá como top

Para aquelas que não aguentam passar calor e querem uma peça recortada, transformá-la em um top cropped é uma ótima ideia. Na inspiração acima, ainda foram feitas aplicações brilhantes no contorno da roupa, que deram um toque mais carnavalesco ao visual.

Nesse look, os aviamentos contornando o recorte da veste também estão presentes, mas ela optou por um top com alças de amarração superior, que está muito em alta neste verão. Para combinar, juntou a peça com uma calça de paetês da mesma paleta de cores da blusa, uma ótima dica para quem gosta desse tipo de composição.

Cropped e luvas!

Que as luvas e meia-luvas estão em alta não é novidade para ninguém, mas combiná-las com o look carnavalesco pode trazer sofisticação – e um toque inusitado – ao traje. Na inspiração, o abadá foi transformado em uma blusa ombro a ombro com aplicações de strass e, com o resto de tecido, foram feitas luvas que se transformaram em um acessório incrível na composição.

Utilizando a logo em outra peça do guarda-roupa

Para quem ama colocar a mão na massa, customizar suas próprias roupas e reutilizar peças, essa ideia simples e criativa pode ser a grande pedida. A logo do abadá foi recortada e costurada no vestido, como se fossem uma unidade feita perfeitamente sob medida. Divertido, né?

Top e saia de abadá

Se você não quer ter trabalho procurando uma segunda peça, pode apostar em transformar o abadá em um conjunto. Nesse caso, o look foi composto por uma saia e um top.

E então, pronta para customizar o seu?