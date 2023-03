IDA lança coleção em parceria com Robertita

Entrar em uma loja que ofereça peças além da tradicional grade P, M e G parece um sonho, especialmente quando a preocupação com a sustentabilidade é um complemento. Sorte que a IDA trouxe isso para a realidade com Curvas, feita em colaboração com Lais Roberta (nas fotos, mas você pode acompanhá-la pelo @larobertita).

Parte da campanha de inverno da marca, a nova coleção tem peças atemporais que vão do 44 ao 54, tudo em tecidos amigáveis para o meio ambiente. “A moda é resistente a oferecer roupas para pessoas gordas, ainda mais a apresentar peças para esse grupo que não sejam feitas com tecidos sintéticos”, pontua a estilista Paolla Machado. “Estamos oferecendo para as mulheres a possibilidade de comprarem peças com maior conforto e abrindo o leque de opções para quem busca um consumo mais consciente.”

A paleta de cor elegante, que inclui off-white, terracota e beterraba, e os modelos disponíveis são perfeitos para criar aquele tão desejado armário cápsula, com opções que atendem do social ao casual sem dificuldades. “Essa coleção é o reflexo de uma tomada de decisão mercadológica e social, uma virada de chave para o acolhimento de novos corpos, consumidores e clientes finais”, afirma Lais.

Esses são os primeiros passos para uma transformação na indústria. “É preciso continuar nesse processo de atualização, estudo, inovação, avanço, capacitação, abertura e equivalência. Mas, obviamente, são iniciativas como essa que trazem ao centro do debate novos cenários e narrativas. Curvas é o reflexo de um movimento geracional lindo de profissionais que enxergam a moda como uma ferramenta democrática e palpável.”

A participação dela foi guiada por muita responsabilidade, que já lhe é comum em seu trabalho na internet, onde ela é referência. “Utilizar de suas ferramentas e redes sociais para atingir a comunidade ali presente ilustra um cenário de novas possibilidades, vestimentas e oportunidades. É de extrema importância a influência e a comunicação para pessoas com ausência de figuras representativas, de possibilidades de compra e até mesmo de existência.” Não temos como discordar! ida.com.vc/estelar-curvas