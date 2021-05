Total white: looks confortáveis e elegantes pra levantar o visual

A

gente sabe que a vontade de se arrumar é tão grande que você aproveita as mínimas oportunidades – alô, mercado. Mas seu dia a dia também pede looks incríveis (mesmo dentro de casa). Eles mudam o clima e vão resgatar aquela energia que anda dormente em você. Tons de branco e off white, que remetem à renovação e elevam instantaneamente o status para chique, são um plus. Já avisamos que você vai passar bastante tempo se admirando no espelho…

Produção de moda Jeferson Tavares • Assistente de foto Ana Pazian • Tapetes, Bellouchi/Espelho (abre), Westwing

Monte o look

1. Mule de material sintético, Beira Rio, R$ 79,90 – compre aqui!

2. Pulôver de tricô, Anselmi, R$ 569,90

3. Pochete de palha, Amaro, R$ 79,90 – compre aqui!

4. Saia de tricô, Maria Filó, no OQVestir, R$ 489 – compre aqui!

5. Cardigan de tricô, ‘2 Essential, no Shop2gether, R$ 278,90 – compre aqui!

6. Pulôver de tricô, Bo.Bô, R$ 598 – compre aqui!

7. Camisa de renda, Market 33, no OQVestir, R$ 155,90 – compre aqui!

8. Bolsa de crochê, Nannakay, no Iguatemi 365, R$ 489 – compre aqui!

9. Sapato de couro, Mercedes Castillo, no Iguatemi 365, R$ 2 220

10. Cinto de poliéster, Bo.Bô, R$ 598 – compre aqui!

11. Saia de linho, Max Mara, no Iguatemi 365, R$ 1 890

12. Camisa de algodão e renda, Le Lis Blanc, R$ 377,93 – compre aqui!

13. Pulseira de resina, Palone, R$ 219

