The Flight Attendant: 5 motivos para dar play na segunda temporada

Se você ainda não maratonou The Flight Attendant, aproveite para curtir o feriado na companhia de Kaley Cuoco – ao menos figurativamente, né? A atriz é Cassie Bowen, uma aeromoça que, depois de uma noite de drinques e jantares, acorda ao lado de um cadáver dentro de um hotel em Dubai. Sem memória do que aconteceu, ela tenta resolver o caso com discrição (e muitas escolhas erradas). Divertida e inesperada, a adaptação do romance homônimo de Chris Bohjalian volta aos trends com a estreia da segunda temporada. Antes de dar o play na HBO Max, te damos os motivos:

Atuação emocionante

Quando você pensa em Kaley Cuoco, inevitavelmente você lembra do papel que a fez ganhar o mundo em The Big Bang Theory. Diferente de Penny, Cassie transita entre o cômico e a melancolia numa entrega mais profunda ao papel de protagonista – indicada ao Emmy, vale dizer. Por certo, aquele papel que faz uma virada na vida de um ator.



Se você acha que seu dia está ruim…

Pode apostar que o da Cassie vai estar pior. Brincadeiras nem tão à parte, a série aproveita o seu tom tragicômico para introduzir na trama situações nada agradáveis: desde as dificuldades em prestar depoimentos até as péssimas decisões da protagonista para colocar panos quentes no ocorrido. Afinal, não é todo dia que você acorda com o boy da noite anterior morto na cama do hotel. Então, é um tipo de conforto que vai bem com aquele pote de sorvete.

Apesar da comédia, um pouco de suspense

O time de roteiristas e diretores tem um vasto conhecimento de séries para TV e streaming. Estamos falando de You, Dead To Me, Shameless, Awkward, Supernatural e mais. Com todo esse repertório junto na sala de criação, imagina o que não saiu? Pois bem, nessa de ir por um caminho da comédia dentro do suspense, e vice-versa, The Flight Attendant se mostra uma série com humor ácido e reviravoltas que fazem o espectador se surpreender a cada momento com “o que será que aconteceu aqui?”.

Tópicos sociais importantes

Ok, é muito legal o suspense, a Cassie tendo que se virar nos 30 para conseguir as coisas, mas, no meio tempo, a produção original da HBO Max não deixa de lado temas relevantes. Com inteligência emocional e profissionalismo, a equipe de roteiro incluiu o drama da protagonista com o alcoolismo. Na primeira parte, o fundo do poço acontece, decorrente da criação abusiva na infância, seguida de depressão e ansiedade.

Equipe técnica 10/10

Já deu para perceber que a série é feita por gente que gosta do que faz – e faz bem o que gosta. No Emmy de 2021, The Flight Attendant concorreu em 9 categorias, entre Melhor Série de Comédia, Melhor Elenco de Comédia, Melhor Direção de Série de Comédia e Melhor Trilha Original (vencedora).