Estes são os acessórios de Carnaval mais buscados em 2019, diz Pinterest

Tem gente que curte a função de fazer aquelas fantasias de Carnanal ultracriativas e trabalhosas, mas uma boa parte das “loucas por bloquinhos” quer mesmo praticidade nessa hora e o combo maiô + pochete + muito glitter + acessório babadeiro na cabeça já é suficiente para pular a festa com conforto e fashionismo.

Prova disso, é um aumento de cerca de 752% nas buscas por tiaras carnavalescas no Pinterest entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Em uma pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (11), a plataforma revelou que entre as peças queridinhas das brasileiras estão as tiaras de conchas e aquelas de flores, bem no estilo que Lana Del Rey aprovaria, sabe?

Abaixo, confira quais os acessórios de cabeça mais buscados em 2019 e aproveite para se inspirar!

Tiara de conchas

Tiara de lua

Tiara de flores

Tiara de borboletas

Arco de sol