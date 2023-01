9 inspirações descoladas para usar meia arrastão

As meias-calças trazem um charme aos looks, especificamente o modelo arrastão, que é bem fashion. Esse item pode compor visuais clássicos, contemplar diferentes estilos e te fazer sair do óbvio. Muitas vezes vemos o acessório associado apenas a fantasias, produções pesadas ou ousadas, mas não se resume a isso.

A peça possui vários estilos: coloridas, com brilhos e com a redinha em muitos tamanhos. Aliás, vale lembrar que tramas mais fechadas tendem a ser mais sofisticadas, enquanto as abertas remetem ao casual. Para te ajudar a usar, é sempre bom definir qual estilo pretende seguir: minimalista, grunge ou básico. Vamos para algumas inspirações?

Meia arrastão com saia e jaqueta

Casacos, camisas e moletons trazem um bom equilíbrio para a meia-arrastão, especialmente com a companhia da saia. Aqui no Brasil, o clima costuma ser quente e esfriar durante a noite – como a meia não esquenta, é uma boa pedida ter um casaco para quando sentir aquele ventinho mais gelado.

Meia-arrastão com t-shirt para um visual grunge

Essa é uma das produções mais fáceis de usar a meia arrastão. Com uma pegada grunge, a camiseta oversized e o coturno caem como uma luva. A redinha escolhida por Hailey Bieber é bem minimalista, tem um efeito diferente, principalmente quando vista de longe.

Estilo boho com meia arrastão? Sim!

A meia arrastão fica incrível com uma visual mais grunge e rocker, mas também traz autenticidade para as produções com vestidinhos bohos e estampas florais. Mais uma forma de balancear tecidos e estilos.

Meia arrastão com vestidos e peças mais clássicas

Você tem um estilo mais clássico e prefere looks sofisticados? Também dá para usar a meia arrastão! Ela vai bem com vestidos e peças mais formais, e, caso a ideia seja ter um look delicado, vale apostar nas versões claras, como a branca ou nude.

Apenas como um detalhe

Outra forma é usar apenas um detalhe: dá para deixar à mostra apenas nos pés, no tornozelo ou por baixo de uma calça jeans destroyed.

Se você tem uma meia-arrastão aposentada no armário de algum Carnaval ou Halloween, pode tirar a poeira e se inspirar com esses looks.