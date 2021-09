Tendência primavera/verão: vestidos com recorte lateral são sensuais e estilosos

Longos, rodados, tubinhos, midis ou curtos. Os vestidos são sem dúvidas uma das peças mais queridas e versáteis dos nossos closets e guarda-roupas. O melhor de tudo é que sempre há novas tendências para a peça.

Desta vez, o modelo que está conquistando o coração das fashionistas, famosas e influencers são os com recorte lateral. Um outfit produzido com a peça certamente reflete muita elegância e sensualidade, aspectos que a gente ama em um look.

O vestido vazado, como também é conhecido, expõe algumas partes do corpo, em especial a cintura. É uma espécie de decote, só que em uma versão diferente, que promete dominar as vitrines nesta temporada de primavera e verão 2022.

“Eles são super sexys e modernos!”, afirma a personal stylist e consultora de imagem Karina Nunes (@karinanunes). “O melhor é que esses recortes valorizam todos os tipos físicos, pois alongam a silhueta, criando uma ilusão de ótica que afina a cintura”, aponta.

O que torna a peça tão especial é que não existe apenas um tipo de modelo ou recorte. Encontramos diversas opções para o vestido, que pode ter recortes maiores ou delicados. Além disso, estampas, nós, recortes de apenas um lado, arcos centrais, babados, fendas e tantos outros elementos são bem-vindos!

Confira alguns modelos usados por famosas e influenciadoras brasileiras e do exterior, onde o look já virou uma febre!

Lala Rudge

Makayla

Natalie Craig

Maty Mahera

Grece Ghanem

Dani Lee

Adote o look!

Para quem deseja incluir no guarda-roupa a mais nova tendência, a stylist Karina Nunes aconselha: “Fique atenta apenas à modelagem e se ela irá favorecer o seu biotipo. Escolha um modelo com o qual você se sinta bem.”

Combinar os recortes do vestido com uma fenda também pode ser uma fusão imbatível. “As fendas adicionam um toque ainda mais sexy às roupas e tem o poder de alongar a silhueta. Em um vestido mais curto, ela ainda deixa o visual mais despojado. Se o comprimento for midi, a fenda média entrega um ar moderno e leve. Já em um modelo mais longo, você esbanja elegância”, diz.

Ah! Vale a pena pontuar também que não é só porque a peça tem recortes laterais na cintura que não pode contar com um decote. Os dois podem ser harmonizados.

Para Karina, cada ocasião também pede um modelo de vestido. “No dia a dia, o midi com recorte assimétrico acaba dando um toque moderno. Neste caso, aposte apenas em uma opção com recortes discretos e sem fendas. Já em uma ocasião formal, você pode optar por uma peça com fenda. Se o dress code for casual, os recortes laterais e o tamanho das fendas podem variar de acordo com seu gosto”, aconselha.

O importante também é sair do básico! “Se roupas mais criativas, com mix de texturas, modelagens e detalhes, como pedrarias, fizerem mais o seu estilo, invista nisso. Caso contrário, opte por peças mais neutras”, aconselha a expert.