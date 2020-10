Objetos de luxo e desejo para se presentear sem culpa – você merece!

Atualizado em 16 out 2020, 15h29 - Publicado em 16 out 2020, 18h00

Aniversário é o pretexto perfeito para mimar com sonhos de consumo, como estas peças luxuosas. Elas ainda inspiram looks com ares dos anos 1960, década em que CLAUDIA foi lançada, para uma festa particular inesquecível.

A Petite Malle, Louis Vuitton (preço sob consulta), reverencia a história da marca francesa ao transformar o clássico baú em bolsa de festa com alça curta de correntes. Fugindo do tradicional, a recém-lançada Herrera Beauty, linha de maquiagem de Carolina Herrera, oferece a customização de batons (a partir de 149 reais), pós compactos e iluminador (a partir de 215) e pincel (219 reais) com diferentes cases, tasseis e pingentes.

Impossível não se impactar com o bracelete Swarovski (1 245 reais) cravejado de cristais bicolores. As formas arredondadas da peça poderosa migram também para os olhos na combinação do delineado esfumado com um ponto gráfico abaixo dos cílios inferiores. Para garantir a simetria entre os lados, marque com lápis antes de pintar.

Amados por uma legião de fãs, os óculos escuros gatinho ganharam interpretação da Moschino para Sáfilo, à venda nas Óticas Wanny (1 080 reais), com acabamento de metal e hastes finas. Ainda falando em sol, os tons do óleo labial Oil-Infused Lip Tint (136 reais) e da minipaleta de sombras (199 reais) Orgasm, Nars, remetem ao entardecer. Se a missão é marcar o olhar, a caneta delineadora Real Black, Mari Saad para Océane (38 reais), dá conta do recado.

O formato gatinho não fica somente na armação das lentes. Dá para modernizar o delineado tradicional nesta versão vazada, em que dois traços se unem ao final das pálpebras superiores.

A doçura aparece apenas no desenho dos frascos de Acqua Allegoria Granada Salvia, Guerlain (335 reais e 240 reais), fragrância que leva romã e sálvia num mix fresco. Delicado também é o sapato boneca, Dior (6,8 mil reais), com detalhes vazados. Pérolas surgem no colar, Struktura (3 mil reais), e no pó iluminador Météorites Brazilian Fizz, Guerlain (325 reais).

Para contrabalançar com o grafismo do traço preto no côncavo, aposte nas cores açucaradas nas bochechas ou nos lábios. O gloss dá acabamento laqueado.

As correntes vivem boa fase na moda – melhor ainda se revestidas de cristais, como na pulseira (2 112 reais) e no colar com pingente de coração de Hector Albertazzi (1 872 reais). O tom dourado embala também a linha Rouge, Sisley, que contempla batom (340 reais), gloss (290 reais) e pó compacto (620 reais).

As embalagens rajadas são inspiração para um delineado duplo. Evite a impressão de olhos menores começando o traço da pálpebra inferior na metade da linha dos cílios.

Teletransporte imediato para as noites de verão, a linha Unexpected Paradise, Kiko Milano, inclui sombra (70 reais), pó iluminador (90 reais) e top coat para lábios com efeito superiluminado (80 reais). Brilho também é o ponto alto da coleção T1, de Tiffany & Co, com braceletes e anéis de ouro rosa e diamantes (preços sob consulta). Tão elegante quanto é o Her Intense, Burberry (629 reais), que combina amora, violeta e cedro.

Uma boa festa precisa de sapatos à altura. Cinderella, que dá nome ao par do modelo sling back assinado por René Caovilla (8,6 mil reais), concordaria com essa máxima. Cristais bordados sobre cetim caracterizam a versão moderna deste ícone dos contos de fadas.

FICHA TÉCNICA

Texto e edição: Isabella Marinelli

Edição de moda: Fábio Ishimoto

Beleza: Jô Castro

Concepção visual e styling: Lorena Baroni Bósio

Modelo: Gabi Lisboa

Cenário e agradecimentos ao Palácio Tangará, em São Paulo

