Tule promete ser o tecido do verão! Inspire-se

Leve, transparente e perfeito para os dias quentes. É claro que estamos falando dele, o tule! Ele apareceu não só no street style das últimas semanas de moda, mas também nos desfiles de primavera/verão 2024, que provam uma coisa: ele veio para ficar.

Lúdico, o tule é muitas vezes confundido com duas coisas: vestido de festa e roupas infantis. Mas, apesar de em um primeiro momento parecer difícil de usar, ele na verdade é versátil e transita muito bem entre dia e noite. “Para quebrar a imagem infantil, a gente pode contrapor com peças mais pesadas, como jaqueta de couro, coturnos e sapatos tratorados”, aconselha a consultora de imagem e estilo, Bruna Guadaim.

E o segredo para adaptar o tecido ao guarda-roupa é ir aos poucos. “Se você ainda não sabe como usar, procure vesti-lo em fins de semana ou em ambientes mais descontraídos,” sugere a consultora. “Outra dica boa é combinar com aquela peça que você ama, que sai andando sozinha. Com um tênis favorito, uma camiseta e até um jeans.”

Para o verão, Bruna aposta nas camisetas e regatas de tule: “Elas são mais fáceis de combinar do que as peças de baixo e funcionam bem com vários tecidos, do jeans ao linho.” E vale combinar a cor da peça com um suitã ou top de biquíni aparente para trazer ainda mais informação ao look.

Quando o assunto é parte de baixo, peças largas como camisetões, suéteres e até blazer oversized fazem um bom par com o tecido.

Confira looks com tule para se inspirar:

Tule All Black

Saia de tule

Vestido de tule

Top de Tule

Calça de Tule

