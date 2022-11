Bicolor trend: looks de tricô em duas cores para o verão

As peças leves e fluídas, características da temporada quente, vêm ganhando novas texturas e modelagens em tricô para o verão. Técnica têxtil cheia de personalidade, o tricô se une à tendência bicolor para trazer um ar mais sofisticado, mas, ao mesmo tempo, sem perder a característica descontraída da estação. As stylists Camila Borges e Mariela Andrade, diretoras criativas da marca mineira Doce de Coco, que é referência nesse tipo de tecido, dão dicas de como fazer as melhores combinações.

Azul e verde

Como o verão é uma estação quente, o que mais queremos é uma sensação fresh e leve no tricô. A melhor combinação nesse sentido é azul e verde, cores que trazem um mood alegre e cheio de frescor. As cores são análogas e harmonizam muito bem para looks mais elegantes. Uma outra dica é combinar com acessórios prateados para manter a paleta fria.

Branco e marrom

Os tons neutros no tricô fazem sucesso durante o inverno, mas, nesse verão, eles aparecerem como uma ótima opção para trazer mais sofisticação. O branco e o marrom conversam muito bem nesse sentido, e por isso, acabam agregando um toque mais sóbrio aos looks despojados da estação.

Amarelo e vermelho alaranjado

Cores quentes sempre são uma boa ideia quando se trata do verão, porque nunca saem de moda. Abuse da paleta de tricôs com tons terrosos, que já estão em alta desde o outono, focando principalmente em combinar o vermelho alaranjado com amarelo, que são cores mais próximas. É o match perfeito para eventos ao pôr do sol.

Marinho e branco

Quando falamos de verão, falamos de litoral, praia e mar. Não há combinação mais sofisticada para esse tipo de ambiente do que marinho e branco. As cores são perfeitas para decorações, acessórios e, obviamente, looks de tricô. O azul-marinho é favorito nesse sentido, pois, além de lembrar o oceano, também contrasta melhor com o branco pela tonalidade mais escura.

Preto e branco

Esse é um clássico que nunca sai de moda. Apesar de sempre ser lembrado para o ambiente de trabalho, o visual preto e branco pode ser usado em composições de tricô para trazer elegância a looks mais descontraídos. Combinar tops e saias com trama vazada com essas cores é uma ótima opção para curtir festas com discrição na dose certa.