Cartoons de Glauco Villas Boas viram coleção de roupas

As obras do cartunista Glauco Villas Boas serão eternizadas em coleção de roupas como parte de um projeto chamado Glauco Cartoon. Sob comando de sua viúva, Beatriz Galvão, serão disponibilizadas online, a partir de quarta-feira (11), mais de três mil peças, além de itens colecionáveis e de decoração, como canecas e tapetes.

Beatriz contou, a CLAUDIA, que o projeto foi idealizado pelo próprio Glauco, junto com o filho Raoni. “Agora, quase 10 anos depois resolvemos retomá-lo para manter a obra viva e ao alcance do público”, explicou a artista.

Glauco trabalhou por mais de 25 anos na Folha de S. Paulo, onde pode mostrar vários de seus personagens, incluindo o famoso Geraldão. A marca registrada de suas tirinhas é o humor ácido com que tratava de assuntos sérios, como problemas conjugais, neurose, drogas, solidão e violência urbana.

Hoje, quase 30 anos depois, algumas críticas sociais e políticas ainda fazem sentido. “A a gente vê que nada é novo porque podemos utilizar as críticas que foram feitas há 30 anos que ainda são pertinentes. Enfim, quase nada mudou”, aponta Beatriz.

Santíssima trindade dos quadrinhos

Além das obras de Glauco, a Glauco Cartoon contará com a participação da cartunista Laerte e do Angeli, com quem Villas Boas trabalhou, na Folha e na Editora Circus, e produziu muitos materiais junto nos anos 80, como as revistas Chiclete com Banana, Geraldão Piratas do Tietê e outros personagens. O trio chegou a ser considerado a “santíssima trindade do cartoon brasileiro”.

“Os três têm um trabalho com uma crítica social e política que nunca foi tão atual. Nunca foi tão importante a gente estar em sintonia com os trabalhos do Glauco, do Angeli e da Laerte. O resultado foi super especial e o trabalho será um sucesso”, afirma o estilista Dudu Bertholini, responsável pelo stylist das fotos.

Além disso, os dois cartunistas estarão presentes no lançamento da Glauco Cartoon, que acontecerá na Casa Museu do Objeto Brasileiro, em São Paulo, na quarta-feira (11).

As peças estarão disponíveis para compras no site da Glauco Cartoon por, em média, R$ 120,00. As entregas serão realizadas para endereços no Brasil e exterior.

Leia também: Três truques para deixar o look com camiseta mais elegante

+ 10 livros de moda para você virar um expert

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente