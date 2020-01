Bruna Marquezine fez o look do dia sem sutiã porque ela não é obrigada

Na moda – e na vida -, ninguém é obrigada a nada, muito menos usar o tal do sutiã, que em muitos casos só serve para machucar, prender e irritar quem resolve lançar mão dele. Bruna Marquezine que o diga!

Seguindo o exemplo de celebridades internacionais, como Selena Gomez, Kendall Jenner e Amandla Stenberg, a atriz deixou o acessório em casa e entrou na onda do #FreetheNipple, movimento que, principalmente, questiona a proibição da exibição dos mamilos femininos nas redes sociais, por exemplo.

Para curtir o desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, na Sapucaí, no último fim de semana, Bru apostou em um look total Rosa Chá – marca que ela tem contrato – todo trabalhado no brilho e transparência (quando em contato com os flashes das câmeras).

O body, cheio de aplicações que lembravam cristais Swarovski, tinha toda uma vibe daquele macacão Gucci usado pela Rihanna no Coachella e foi coordenado com o short jeans podrinho.

O look em movimento:

E importante deixar registrado que o #FreetheNipple é uma iniciativa global e muitas mulheres só não deixam o sutiã no armário mais vezes por causa do assédio. Como visto em diversas campanhas neste Carnaval, não é não e a roupa de ninguém é um convite.