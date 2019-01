Azul foi a cor favorita das celebridades no Globo de Ouro; veja fotos

Aconteceu na noite de domingo (6) o Globo de Ouro 2019, que premia as melhores produções do cinema e da televisão. E, é claro, um dos assuntos da ocasião foi o tão aguardado tapete vermelho e os deslumbrantes trajes vestidos pelos convidados.

Dos clássicos aos ousados, um fato chamou a atenção: muitas das celebridades apostaram na cor azul para desfilar no tapete, e nos mais variados tons. Lady Gaga, Lupita Nyong’O e Camilla Belle foram algumas das famosas que usaram looks impecáveis no tom. Confira os cliques abaixo e, ao final, vote no seu preferido:

Lady Gaga

Lupita Nyong’O

Camilla Belle

Alison Brie

Amy Adams

Gemma Chan

Gina Rodriguez

Leia também: Globo de Ouro 2019: Conheça os vencedores da premiação

+ Pai de Meghan revela que teve discussão acalorada com príncipe Harry