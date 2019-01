Pai de Meghan revela que teve discussão acalorada com príncipe Harry

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, deu outra entrevista polêmica à imprensa sobre a relação dele com a filha e com a família real britânica. Ao The Sun, ele disse que teve uma discussão acalorada por telefone com seu genro, o príncipe Harry.

A conversa teria acontecido enquanto ele estava no hospital se recuperando de um ataque cardíaco antes do casamento de Harry e Meghan. Segundo o jornal, o príncipe havia insistido para que o sogro não falasse com a imprensa, mas Thomas foi pego cooperando com um paparazzi. Ele armava e vendia fotos.

Desde então, o casal real cortou relações com Thomas.

Harry teria dito: “Isso é o que acontece quando você não ouve o que lhe dizemos para fazer.”

Thomas, no entanto, não dá sinais de animosidade. “Vou continuar falando e provavelmente falarei mais alto. O silêncio de Meghan e Harry fortalece todos os tweets malucos e insultos contra mim e minha família.”

Na entrevista, Thomas admite que cometeu erros no passado, mas disse que está disposto a fazer as pazes com a família real. Ele também espera por um eventual primeiro encontro com Harry.

“Cresça e supere isso. Se eu sou a primeira pessoa que te insultou ou feriu seus sentimentos, você tem um longo caminho a percorrer”, disse Thomas ao príncipe.

Para ele, Harry se sente acima dos outras pessoas. “Ele é um humano como o resto de nós”, disse.

“O importante é que não fiz nada para merecer esse tipo de tratamento. Eu não posso cortar minha língua e nunca mais falar. Eu não posso calar a boca porque eles abriram a porta para um milhão de pessoas criticarem a mim e à minha família.”