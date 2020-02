Azul é a cor perfeita para a temporada mais quente do ano

A modelo brasileira Viviane Orth está na capa da edição de janeiro da ELLE

Foto: Divulgação

Fresco e vibrante, o azul é perfeito para a temporada mais quente do ano. Exatamente por isso, foi eleito como uma das cores queridinhas das últimas passarelas de verão e pontuou os desfiles da Osklen e de Isabela Capeto, destaca a edição de janeiro de 2011 da revista ELLE.

Na coleção de Oskar Metsavaht, ele reinou nos mais divertidos tons. A proposta, aliás, foi bem literal: detalhes de metal aplicados nos looks deram a ideia de barbatanas de tubarão, além de redes, que fizeram as vezes de sobreposição.

Já Isabela Capeto reuniu um cardume de sereias modernas para mostrar vestidos com saias de ráfia – em clima havaiano – e peças bordadas com conheças e corais. Na hora da produção, considere o mix esperto do azul com o verde água, por exemplo.

Estampas: listras e poás estão na moda

Foto: Divulgação

Internacional

As listras também estão em alta na moda internacional. Na temporada do Hemisfério Norte, por exemplo, os traços apareceram em cardigãs, trench coats, calças, vestidos e complementos, como cachecóis.

Nas ruas

Outra tendência que ganhou as ruas no Brasil e lá fora é a estampa de bola. Romântico e vintage, o poá é uma aposta certeira e volta a imperar em combinações espertas.